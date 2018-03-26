Трансторгбизнес (Марко) 26/03 - 01/04:

Неужели весна? Погода в Гомеле на неделю

  • 26 марта 2018, 09:17
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К последней мартовской неделе весна наконец-то начала подавать первые признаки жизни. В ближайшие семь дней снег по-прежнему будет лежать на дорогах, однако дневная температура уже не опустится ниже нуля.

В понедельник и вторник будет тепло: метеорологи прогнозируют до +9°С. Сегодня будет ясно и без осадков, однако завтра днем возможен дождь.

С середины недели похолодает: днем столбик термометра опустится до +4°С, а ночью и вовсе будет минус — ожидается до −5°С.

В последние мартовские дни прогнозируется метель: в ночь с четверга на пятницу в Гомеле будет большой снег. Остается надеяться, что это последний снег весны: на выходных хоть и будет дождливая погода, но воздух прогреется до +11°С


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Места: Гомель (21895)

Метки: Погода (1788), Главное (5760)

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