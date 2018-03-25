Гомельчанка запустила флешмоб поддержки брестчан в борьбе против строительства завода

Экс-кандидатка в депутаты Юлия Ганисевская предлагает запустить флешмоб в поддержку брестчан, которые выступают против строительства аккумуляторного завода.

Местные жители и активисты уже не раз пытались помешать строительству. В Администрацию Президента передали около 37 тысяч подписей.

Планируется, что ежегодно на территории завода будет образовываться более 150 тонн отходов первого класса опасности, и более тысячи тонн второго класса опасности, требующих особых условий хранения и транспортировки. При этом в Беларуси не созданы производственные возможности для переработки такого количества отходов, говорится в петиции.

Диалог с властью пока безуспешен. По словам правозащитника Романа Кисляка, в зоне риска могут оказаться более 350 тысяч жителей Брестской области.





Юлия Ганисевская рассказала Гомельскому Зелёному порталу, почему следует запустить флешмоб:

«Во-первых, люди уже собрали около 40 тысяч подписей против строительства аккумуляторного завода, но власть их не слышит. В других странах такие шаги давно бы повлияли на ситуацию, и произошёл бы диалог с народом. Во-вторых, брестчане сами выходят на площадь кормить голубей, показывая своё «против», но их очень мало. Завод как строили, так и продолжают строить. Мы должны показать свою поддержку по всей стране. Рядом находится Беловежская пуща, которая может пострадать. Заботиться о завтрашнем дне наших детей и внуков нужно уже сегодня».





Юлия уверена, что если бы этот завод строился на границе с Польшей, то польское правительство уже бы давно поставило вопрос ребром, и беларусские власти отреагировали. А то, что на площадь выходят только брестчане, власть не замечает и не слышит.

«Нам нужно показать массовость во всех городах, что мы против строительства аккумуляторного завода, который будет загрязнять нашу родную страну. Нашим детям и внукам здесь жить, мы и так уже настрадались. Достаточно того, что во всех крупных городах есть заводы, загрязняющие среду. Если протестовать будут не только в Бресте, но и в других городах Беларуси, то власти, возможно, обратят внимание на мнение людей. Нужно показать, что мы едины!»

Юлия подчёркивает, что в нашей стране не нужно строить новые заводы, которые ухудшают качество окружающей среды, а модернизировать уже существующие:

«Без аккумуляторного завода мы можем обойтись. В нашей стране сначала что-то построят, а потом уже смотрят, что будет дальше. Посмотрите на целлюлозный Светлогорский завод, как там страдают люди».

Первая во флешмобе #ГородБезСвинца приняла участие сама Юлия Ганисевская. Проявят ли солидарность в других городах, покажет время.



