Должны, но отказали: 12 из 20 магазинов Гомеля не пустили посетителей в туалет

Все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Одно дело, когда ты дома или в уютном офисе. Но иногда подолгу приходится бывать на улице, до умопомрачительного количества часов затягивается шопинг или объем потребленной жидкости заливает глаза. Что делать, когда организм настойчиво тянет в туалет, а общественных в обозримом радиусе не наблюдается? Пустят ли в кафе или магазин, если ты не посетитель, а просто мимо проходил?

Входи и сходи!

Требования организма — дело понятное, а вот что в таких случаях говорит закон? Чтобы уточнить требования санитарно-эпидемиологического законодательства по данному вопросу, обращаюсь в Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии. Заведующая отделом гигиены Светлана Горская поясняет:

— Декретом Президента Беларуси от 23 ноября 2017 № 7 «О развитии предпринимательства» утверждены обязательные для соблюдения «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования». В соответствии с ними объекты должны быть оборудованы туалетами для работников, а при необходимости — для посетителей. Причем допускается наличие общего санузла для тех и других. Существуют еще требования, изложенные в санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах, утвержденных постановлением Минздрава РБ № 102 от 12 октября 2015 года. По данному документу доступ для граждан в служебные туалеты, в том случае если не обустроены общественные, должен быть разрешен на автозаправочных станциях, объектах общественного питания, бытового обслуживания, в магазинах.

А вот здесь спешу остудить пыл нуждающихся: эта норма подлежит применению по усмотрению субъектов хозяйствования. Формулировка очень обтекаемая. Получается, если в том же магазине до служебного туалета дойти можно только через склад со швейцарским шоколадом, комнату для личных вещей сотрудников или аквариум с рыбами фугу, вам вправе отказать в просьбе. Но могут и пустить. Или в том случае, если путь до санузла прямой и для магазина вполне безопасный. Или если наполненные слезами от нетерпения девичьи очи растрогают продавцов настолько, что они решат рискнуть парой бутылок элитного алкоголя, на которые вполне могла бы покуситься эта волчица в шкуре Красной Шапочки.





Но что касается кафе или парикмахерских, то тут уж не отвертишься. Есть туалет для посетителей — идите, даже если пить кофе или делать стрижку вы не намерены.

«Туалет служебный. Других нет»

Первый подопытный, 15-летний Андрей, перед экспериментом старательно вживается в роль: усердно тренируется строить щенячьи глазки и вливает в себя полбутылки воды. Срабатывает с ходу. Продавщица в маленьком магазинчике на Головацкого, который гордо возвещает, что торгует «мужской и женской одеждой из Европы», в ответ на просьбу тут же умильно заламывает руки:

— Ой, солнышко, в туалет хочешь? Иди скорее!

Андрей бросает на меня затравленный взгляд: да пока не больно-то и хотелось! Но приходится благодарить и идти изображать процесс. Дальше на очереди небольшой продуктовый. Здесь хозяйка прилавка не так радушна, но физиономия подростка подозрений не вызывает, а в подсобном помещении за посетителем присмотрит напарница.

К седьмому магазину шаговой доступности подросток входит во вкус и уже уверенно требует своего права на санузел. Задаем задачку посложнее — средних размеров торговая точка, гордо возвещающая в слогане, что это «дружелюбный магазин». Объект не настолько большой, чтобы иметь отдельные туалеты для посетителей, хотя поток покупателей здесь довольно внушительный. Андрей уверенно загораживает обзор суровому охраннику:

— А где у вас туалет?

На лице блюстителя торгового порядка не дрогнула ни одна мышца:

— Служебный.

— А можно в него сходить?

— Нет.

— Почему?

— Он служебный.

— А в интернете писали, что покупателям можно и в такой, — переполненный информацией подросток уверенно сражается до последнего.





Охранник склоняет голову и вскидывает бровь:

— Туалет служебный. Других нет.

Не очень дружелюбным получился магазин. Желая реабилитироваться за первую неудачу, Андрей влетает в книжный. Отказ получает тут же:

— Сбегай вон в супермаркет!

По той же причине отказывают моему второму подопытному — молодому крепкому мужчине Ивану. Хорошенькая продавщица в косметическом на Мазурова возмущенно округляет глаза:

— Вообще-то у нас тут в... скольких-то там... метрах большой магазин с общественным туалетом!

Решаем сменить дислокацию. Перед Иваном новая задача: покорение общепита и сферы услуг. В первой же парикмахерской мастер с легкой улыбкой кивает мужчине на нужную дверь, не отрываясь от процесса наведения красоты на голове представительной мадам.

— Только «солнышком» меня не называла, — сетует второй подопытный, — а так все мило.

Заминка возникла только с двумя салонами. В одном отговорились ремонтом санузла (подлинность утверждения мы не проверяли), в другом одетая с иголочки администратор долго мялась и тянула слова:

— Ну вы же во-о-обще-то не клиент... Не знаю, наверное, не положено...

Перемещаемся в общепиты. После десятой кафешки в центре города подопытному становится неинтересно.

— Пускают все без разбора. У кого-то туалет недалеко от выхода, вообще не спрашивает никто, куда я иду. А там, где на пороге встречают, думают пару секунд, осматривают с ног до головы, но потом взмахивают рукой: мол, там искомое, сам найдешь.

«Впустили? Продавцам делать нечего!»

Последняя в списке подопытных общепитов небольшая закусочная с самообслуживанием достается мне. Туалет для посетителей имеется, но закрыт на ключ. Вожделенный объект на прилавке возле несущей вахту продавщицы-подавальщицы. В помещении общепита пусто, я в верхней одежде и не скрываю, что не клиентка. Но ключ с привязанным диском, видимо, изображающим брелок, выдают без вопросов. Открывая дверь, бормочу:

— Зачем же тогда запирать, если все равно всем ключ выдают?

Из приоткрытой двери служебного помещения доносится мрачный голос:

— Чтобы бомжи не бегали!

Это многое объясняет.

Не дает мне покоя вопрос с дружелюбием магазинов, которые в общем-то и не обязаны пускать в служебные санузлы. Выбираю приличного вида продуктовый на Советской.

— Извините, а можно у вас посетить туалет?

Продавщица средних лет в красном форменном одеянии окидывает меня оценивающим взглядом и устало бросает:

— Ну пойдемте.

Покорно шагаю за своей сопровождающей по подсобным помещениям. Она не оборачивается. Вокруг лотки с газировкой, чипсами, макаронами — походя взять что-то действительно несложно. Впрочем, мы люди честные, потому уже перед услужливо распахнутой дверью санузла объясняю настоящую цель своего визита и иду к заведующей магазином поблагодарить за отзывчивость подчиненных. Ирина Валерьевна моей радости не разделяет.

— Отзывчивые? Просто продавцам делать нечего...

— А обычно не пускаете?

— Обычно не пускаем. Охраны у нас нет. Это значит брось зал и веди человека, карауль его. В это время вынесут что-нибудь. Кто платить будет? У нас был такой случай летом.

Впрочем, завмаг не скрывает. Попросись в туалет ребенок или какая-нибудь мамочка — отказывать ей не будут.

Подводим итоги. Самыми ответственными оказались общепиты. Здесь никто препятствовать в посещении санузла не стал — туалеты для посетителей нашлись во всех 20. И совсем не важно было, что заказывать бизнес-ланч мы не собираемся. Из 20 парикмахерских и прочих салонов красоты отказали только в двух. Сложнее с магазинами, в которых есть только служебный туалет. Внутрь удалось попасть в 12 случаях из 20. Но и спроса с них меньше. Все на усмотрение субъекта хозяйствования.

Кстати, начальник отдела торговли, общественного питания и услуг главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Ольга Пузикова констатирует: проблем с «туалетным» вопросом на ее памяти никогда не возникало:

— Мы всегда изучаем и анализируем поступающие обращения. И не было такого случая, чтобы люди жаловались, что их не пустили в туалет. Но если вдруг такое случится, то мы обязательно отреагируем.