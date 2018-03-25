БНР100 в Гомеле. Столетие Белорусской Народной Республики в Гомеле отметили лекциями и выступлением Змитра Бартосика

Центр регионального развития «ГДФ» посвятил одно из городских собраний важной дате в истории нашей страны — столетию подписания третьей уставной грамоты БНР, которая провозглашала независимость Беларуси.

На встрече выступили гомельские историки Юрий Глушаков и Евген Меркис. В своей лекции Юрий Глушаков рассказал о событиях той сложной эпохи, политических взглядах отцов-основателей БНР и какое участие приняли в становлении государства выходцы с Гомельщины. В том числе историк рассказал о судьбе Полуты Бодуновой — женщины министра БНР, которая родилась в Новобелице.





Евген Меркис в своем выступлении рассказал, почему «День Воли» — важная для всех белорусов дата, которая действительно объединяет нацию.

— У Гомелі часта можна сутыкнуцца з памылковым меркаваннем, што падзеі гісторыі і абвяшчэння БНР да нас мела мала дачынення, што мы былі недзе на перыферыі. Але у той час у нас былі глыбокія сувязі з БНР. Выхадцы з Гомельшчыны зыгралі вырашальную ролю ў гісторыі Беларуская Народня Рэспублікі. Тая ж самая Палута Бадунова, ураджэнка Навабеліцы, міністр, якая была ў першым урадзе БНР. Яна была адзінай жанчыная сярод усех нашых суседзяў, хто паставіў подпіс пад актам аб незалежнасці сваёй дзяржавы. У той час калі на жанчынаў коса глядзелі, нават калі яны намагалісь атрымаць прафесію. Сваю ролю зыграў Мітрафан Доўнар-Запольскій, ураджэнец Рэчыцы, які працаваў гэтыя часы ў Кіеве і вельмі дапамог наладзіць бізнесовыя сувязі паміж УНР і БНР. Менавіта яго заслуга ў тым, што ў 1918 годе на нашых тэрыторыях не было голаду.





Калі казаць пра сённяшні дзень, чыноўнікі, нажаль, ігнаруюць гэтую дату. Але мы можам бачыць попыт на яе сярод грамадства. Сёння на сходзе, які зладзіў «ГДФ», людзі проста не ўмясціліся ў памяшканне. Я ўпэўнены, што калі б не было папяэрдняй рэгістрацыі, іх бы прыйшло яшчэ больш. Я не разумею, чам чыноўнікі саромеюцца святкаваць дату абвяшчэння першай беларускай дзяржавы.













Директор центра регионального развития «ГДФ» и сайта «Сильные Новости» Петр Кузнецов прокомментировал важность события:

— История Беларуси очень сложна, в ней было практически все. Сто лет назад был особенно драматический момент — распадалась империя, в которой не признавались никакие народы. Мы думаем, если бы тогда белорусы не заявили о себе как о нации, провозгласив БНР, то чуть позднее у большевиков не было бы просто повода содействовать появлению БССР. А без БССР не было бы и современной Республики Беларусь — страны, в которой мы живем и которую очень любим.





Налицо цепочка исторических событий, которые привели к созданию белорусской государственности, и первым в этой цепочке было как раз провозглашение БНР. Поэтому мы считаем, что это праздник, который действительно должен объединять белорусов — как сторонников национальной истории, так и приверженцев БССР, ведь без БНР и ее бы не было.









Мероприятие завершилось выступлением белорусскоязычного барда и публициста Змитра Бартосика, который много лет прожил в Гомеле.







