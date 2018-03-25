ИПМ 1903 (10:45) - 26/03 (10:44):

В Гомельской области увеличены ставки налогов с физлиц, сдающих недвижимость в аренду

  • 25 марта 2018, 10:35
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Гомельский областной Совет депутатов установил новые ставки налога на аренду недвижимости.

В соответствии с решением Гомельского областного Совета депутатов № 244 от 28 декабря 2017 г. установлены следующие размеры ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах в отношении доходов, полученных плательщиками от сдачи физическим лицам в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Гомельской области:


По сравнению с 2017 годом ставки налогов были увеличены в среднем на 6-8%.


Деловой Гомель
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Метки: Экономика (13202), Область (5266)

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