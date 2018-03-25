В Гомельской области увеличены ставки налогов с физлиц, сдающих недвижимость в аренду
- 25 марта 2018, 10:35
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