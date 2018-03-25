Решил, что это весело и вкусно. В Гомеле 7-летний ребенок «сделал несколько глотков» водки и попал в реанимацию

Для одной из гомельских семей этот год начался непросто: 7-летний ребенок попал в реанимацию с алкогольным отравлением.

Инцидент произошел еще 3 января, однако известно об этом стало только сейчас. Улучив момент, когда родителей не было в комнате, школьник достал из мебельной стенки бутылку водки и «сделал несколько глотков», сообщает газета «Гомельские ведомости». Последствия оказались нешуточными: ребенок оказался в реанимации.

Выяснилось, что семья ребенка благополучная, спиртное употребляет лишь по праздникам. Но, по-видимому, шумное веселье за новогодним столом вызвало у ребенка желание попробовать неизвестный напиток. Тем не менее, в наркологическом диспансере уверены, что происшествие стало хорошим уроком для родителей и они смогли сделать правильные выводы.