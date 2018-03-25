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«Каб птушкі ўбачылі й прыляцелі». Как в Гомеле весну звали

  • 25 марта 2018, 09:30
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В субботу, 24 марта, гомельчане вместе с фольклорным коллективом «Танежанка» из деревни Тонеж Лельчицкого района вышли на берег Сожа звать задержавшуюся в лесной чаще весну.

Основные традиции «гукання» — украшение обрядового дерева разноцветными ленточками, песенные хороводы, чтобы разбудить землю, катание на качелях как приближение к небу и солнцу, а также костер, на котором сжигают чучело зимы.

Еще один символ обряда — печенье и булочки в виде жаворонков











Организатором весеннего обряда выступил филиал Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций в Гомеле.


Иван Яриванович, TUT.BY
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