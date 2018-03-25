Синие кудри и черепа на затылке. В Гомеле прошел фестиваль парикмахеров и визажистов

92 Руководители благотворительного фонда изнасиловали волонтёра из-за смерти кота Руководство благотворительного фонда в Курске подозреваются в изнасиловании одного из своих сотрудников, которого они обвинили в смерти кота. Об этом сообщает «Лайф.ру» со&nbs...

1143 Американская продавщица занялась проституцией и сравнила две профессии 25-летняя Лана Уэст сменила профессию менеджера по продажам на работу проституткой.

76 Орбитальная станция КНР с токсичными химикатами на борту упадет в начале апреля, но никто не знает, где именно В сентябре 2011 года Китай запустил в космос пилотируемую орбитальную станцию «Тяньгун-1». Но за 7 лет «Тяньгун-1» перешла из стадии свободного полета в стадию свободного...

70 Почему Беларуси выгоден сильный Евросоюз В последнее время белорусско-европейские отношения наполняются проектным сотрудничеством и отраслевыми диалогами, которые фокусируются на конкретных проблемах и возможностях. А вот по знаковым вопроса...

226 Власти не мешают белорусам умирать преждевременно. Как ранняя смерть белорусских мужчин подрывает все общество Семьи теряют отца и источник дохода, а государство — налогоплательщика. О болезненных последствиях для экономики ранней смертности мужчин и их слабого здоровья — главный редактор белорусского интернет...