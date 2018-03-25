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Синие кудри и черепа на затылке. В Гомеле прошел фестиваль парикмахеров и визажистов

  • 25 марта 2018, 09:16
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Фестиваль «Золотой подснежник» прошел в городском центре культуры 24 марта. В этом году он получил статус международного — на конкурс приехало несколько сотен мастеров из Беларуси, Украины, России и Литвы.

Всего в конкурсной программе было заявлено более 25 номинаций для парикмахеров, визажистов и мастеров ногтевого сервиса. Также в рамках «Золотого подснежника» провели чемпионат Гомельской области по парикмахерскому искусству и декоративной косметике.















Иван Яриванович, TUT.BY
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