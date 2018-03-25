Впервые в Гомеле бесплатный семинар о трендах в разработке и развитии сайтов от компании «Медиа Лайн» совместно с 1С-Битрикс и Альфа Банком

5 апреля в Гомеле пройдет бесплатный семинар по разработке и поддержке сайтов от компании Медиа Лайн и 1С-Битрикс, совместно со спикерами из Хостер Бай.

Несмотря на разнообразие сайтов и предложений, многие компании ежедневно сталкиваются с одинаковыми проблемами:

— пользователи бросают товары в корзине, так и не перейдя к оформлению заказа или закрывают ваш сайт не получив информацию об услуге после нескольких переходов по разделам;

— незначительные доработки на сайте влекут значимые финансовые вложения в силу особенностей CMS-системы;

— отсутствие актуальной информации о трендах в развитии веб-проектов, проверенных и эффективных инструментов продвижения;

— вы получаете уведомления от хостинг-провайдера о заражении ресурса вирусом или взломе и постоянно оплачиваете его чистку.

Вашей компании это знакомо или Вы все ещё не пришли к решению о создании сайта? Тогда как же сделать сайт, который будет отвечать всем требованиям?

Семинар нацелен на начинающих предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса, государственные учреждения, специалистов маркетинга, а также руководителей отделов развития и продаж.

Вы узнаете:

Как быстро и с минимальными вложениями запустить сайт или произвести его модернизацию;

актуальную информацию о различных инструментах, которые увеличивают конверсию и помогают работать;

как преобразить готовое решение в индивидуальный продукт;

как увеличить конверсию сайта;

все о безопасности вашего ресурса.

Участие в семинаре бесплатное, количество мест ограничено. Предварительная регистрация обязательна.





Программа семинара:

Быстрый старт интернет-магазина Докладчик Полина Ганкович 1С-Битрикс Беларусь, директор Разработка сайта на базе готовых решений - бюджетная альтернатива в сжатые сроки — Что такое готовые решения, их преимущества и недостатки

— Бюджетно и быстро, потому что все уже готово. Кому подходят и как сделать выбор?

— Разработка на базе готовых решений как альтернатива модернизации сайта 2000-х Докладчик Татьяна Ходас Медиа Лайн, менеджер по работе с ключевыми клиентами Как увеличить конверсию вашего сайта Докладчик Полина Ганкович 1С-Битрикс Беларусь, директор Уязвимый сайт — угроза бизнесу — Как и для чего взламывают сайты

— Последствия взлома сайта для компании

— Способы защиты и рекомендации по безопасности Докладчик Артем Хамицевич, Алексей Капустин Медиа Лайн Простые и эффективные инструменты, которые нужно было внедрить ещё вчера. — Сделаем коммуникацию с пользователями удобнее

— Поможем SEO

— Внедряем самостоятельно Докладчик Роман Нестерович Медиа Лайн, директор Возможности индивидуальной разработки в готовых решениях — Индивидуальный дизайн на базе готового решения

— Что в итоге? Разбор реального кейса

— Типичные ошибки, как наполнить шаблон, сохранив его визуальную эстетику Докладчик Алексей Плотников Медиа Лайн, арт-директор Все, что Вам нужно знать об SSL-сертификатах. — Что такое SSL-сертификаты и зачем они нужны?

— Как выбрать SSL-сертификат

— Как получить SSL-сертификат Докладчик Артем Стецко hoster.by, руководитель отдела по работе с клиентами

После семинара вы научитесь:

Быстрому запуску Интернет-магазина;

Узнаете о новых, проверенных и бюджетных решениях создания сайта;

Эффективным средствам коммуникации с пользователями;

Изменять и увеличивать конверсию Вашего сайта;

Защите сайта от вирусных атак и взломов;

а ещё — вы получите советы от опытных специалистов и сможете реализовать идею, которая давно вертится у вас в голове.

У вас уже есть сайт? Как давно вы получали обратную связь от сотрудников и обычных посетителей по удобству работы с ним? Возможно, обновить его нужно было еще вчера, а вы об этом еще не задумывались! На семинаре мы покажем много наглядных примеров и практических кейсов, расскажем о бюджетных альтернативах модернизации умирающих ресурсов и о создании новых. У вас будет уникальная возможность получить самые свежие знания, без которых сейчас невозможно конкурировать на рынке.

Получите новые знания и опередите конкурентов!

За дополнительной информацией обращаться к организаторам:

ЧПУП «Медиа Лайн»

разработка поддержка и продвижение сайтов на 1С-Битрикс

www.medialine.by

Телефоны:

+375 (232) 22-15-62

+375 (29) 127-35-05

E-mail: office@medialine.by

5 апреля, 10:00 (начало регистрации) — 16:00

г. Гомель, пл. Ленина, д. 2, 2 этаж, КРЦ «Европа», Зал ресторана «Портофино».