Впервые в Гомеле бесплатный семинар о трендах в разработке и развитии сайтов от компании «Медиа Лайн» совместно с 1С-Битрикс и Альфа Банком

5 апреля в Гомеле пройдет бесплатный семинар по разработке и поддержке сайтов от компании Медиа Лайн и 1С-Битрикс, совместно со спикерами из Хостер Бай.
Несмотря на разнообразие сайтов и предложений, многие компании ежедневно сталкиваются с одинаковыми проблемами:
— пользователи бросают товары в корзине, так и не перейдя к оформлению заказа или закрывают ваш сайт не получив информацию об услуге после нескольких переходов по разделам;
— незначительные доработки на сайте влекут значимые финансовые вложения в силу особенностей CMS-системы;
— отсутствие актуальной информации о трендах в развитии веб-проектов, проверенных и эффективных инструментов продвижения;
— вы получаете уведомления от хостинг-провайдера о заражении ресурса вирусом или взломе и постоянно оплачиваете его чистку.
Вашей компании это знакомо или Вы все ещё не пришли к решению о создании сайта? Тогда как же сделать сайт, который будет отвечать всем требованиям?
Семинар нацелен на начинающих предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса, государственные учреждения, специалистов маркетинга, а также руководителей отделов развития и продаж.
Вы узнаете:
- Как быстро и с минимальными вложениями запустить сайт или произвести его модернизацию;
- актуальную информацию о различных инструментах, которые увеличивают конверсию и помогают работать;
- как преобразить готовое решение в индивидуальный продукт;
- как увеличить конверсию сайта;
- все о безопасности вашего ресурса.
Участие в семинаре бесплатное, количество мест ограничено. Предварительная регистрация обязательна.
Программа семинара:
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Быстрый старт
интернет-магазина
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Докладчик
Полина Ганкович
1С-Битрикс Беларусь, директор
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Разработка
сайта на базе готовых решений - бюджетная альтернатива в сжатые сроки
— Что такое готовые решения, их
преимущества и недостатки
— Бюджетно и быстро, потому что все уже готово. Кому подходят и как сделать
выбор?
— Разработка на базе готовых решений как альтернатива модернизации сайта 2000-х
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Докладчик
Татьяна Ходас
Медиа Лайн, менеджер по работе с ключевыми клиентами
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Как увеличить
конверсию вашего сайта
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Докладчик
Полина Ганкович
1С-Битрикс Беларусь, директор
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Уязвимый сайт
— угроза бизнесу
— Как и для чего взламывают сайты
— Последствия взлома сайта для компании
— Способы защиты и рекомендации по безопасности
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Докладчик
Артем Хамицевич, Алексей Капустин
Медиа Лайн
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Простые и
эффективные инструменты, которые нужно было внедрить ещё вчера.
— Сделаем коммуникацию с пользователями
удобнее
— Поможем SEO
— Внедряем самостоятельно
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Докладчик
Роман Нестерович
Медиа Лайн, директор
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Возможности
индивидуальной разработки в готовых решениях
— Индивидуальный дизайн на базе готового
решения
— Что в итоге? Разбор реального кейса
— Типичные ошибки, как наполнить шаблон, сохранив его визуальную эстетику
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Докладчик
Алексей Плотников
Медиа Лайн, арт-директор
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Все, что Вам
нужно знать об SSL-сертификатах.
— Что такое SSL-сертификаты и зачем они
нужны?
— Как выбрать SSL-сертификат
— Как получить SSL-сертификат
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Докладчик
Артем Стецко
hoster.by, руководитель отдела по работе с клиентами
После семинара вы научитесь:
- Быстрому запуску Интернет-магазина;
- Узнаете о новых, проверенных и бюджетных решениях создания сайта;
- Эффективным средствам коммуникации с пользователями;
- Изменять и увеличивать конверсию Вашего сайта;
- Защите сайта от вирусных атак и взломов;
- а ещё — вы получите советы от опытных специалистов и сможете реализовать идею, которая давно вертится у вас в голове.
У вас уже есть сайт? Как давно вы получали обратную связь от сотрудников и обычных посетителей по удобству работы с ним? Возможно, обновить его нужно было еще вчера, а вы об этом еще не задумывались! На семинаре мы покажем много наглядных примеров и практических кейсов, расскажем о бюджетных альтернативах модернизации умирающих ресурсов и о создании новых. У вас будет уникальная возможность получить самые свежие знания, без которых сейчас невозможно конкурировать на рынке.
Получите новые знания и опередите конкурентов!
За дополнительной информацией обращаться к организаторам:
ЧПУП «Медиа Лайн»
разработка поддержка и продвижение сайтов на 1С-Битрикс
www.medialine.by
Телефоны:
+375 (232) 22-15-62
+375 (29) 127-35-05
E-mail: office@medialine.by
5 апреля, 10:00 (начало регистрации) — 16:00
г. Гомель, пл. Ленина, д. 2, 2 этаж, КРЦ «Европа», Зал ресторана «Портофино».
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