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Фотофакт: на гомельской объездной фура вылетела в кювет. Работает спецтехника

  • 24 марта 2018, 14:24
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Читатель «Сильных Новостей» поделился с редакцией снимками происшествия, которое случилось на гомельской объездной автодороге недалеко от моста через Сож, закрытого для проезда большегрузного транспорта.

Фура с украинскими номерами оказалась в придорожном кювете. Что послужило причиной аварии — погодные условия или невнимательность водителя, пока неизвестно. На месте происшествия работает спецтехника.






gomel.today
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Места: Гомель (21882)

Метки: Авто (5088), Происшествия (11806)

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