По прогнозам МЧС, в Гомельской области может пострадать от паводка 101 населённый пункт. В Гомеле под угрозой Якубовка и Монастырёк
- 24 марта 2018, 13:03
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Метки: Погода (1787)
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