По прогнозам МЧС, в Гомельской области может пострадать от паводка 101 населённый пункт. В Гомеле под угрозой Якубовка и Монастырёк

Начальник отдела организационного обеспечения государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны областного управления МЧС Владимир Гриценок рассказал, что в Беларуси под угрозой затопления оказались 140 населенных пунктов. 101 из них находятся на Гомельщине.

К этой цифре можно добавить 29 садовых товариществ. Как сообщает «Советский район», наиболее вероятны подтопления в 16 районах области, включая Добрушский, Ветковский Гомельский. В Гомеле подтопление может затронуть Якубовку и Монастырек.

Как прогнозируют спасатели, в зоне подтопления могут оказаться около шести тысяч подворий. Это сопоставимо с паводком 2013-го, когда в области 105 населенных пунктов оказались затоплены.