В Гомеле разыскивают парня, который устроил драку в троллейбусе и поднял руку на девушку

Твиттер-пользователь @SergeiChek рассказал в своем аккаунте информацию о драке в троллейбусе.





Драка случилась 23 марта около девяти часов вечера в троллейбусе маршрута № 8. Группа подростков затеяла драку с парнем, ехавшим со своей девушкой. Никто из пассажиров не вступился за парня, который определенно не обладал численным перевесом.





За него, по словам @SergeiChek, вступилась девушка, за что получила удар в лицо рукой.

С помощью фото, размещенном в твиттере, пользователь хочет найти парня, посмевшего поднять руку на девушку.