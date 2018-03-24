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В Гомеле разыскивают парня, который устроил драку в троллейбусе и поднял руку на девушку

  • 24 марта 2018, 12:34
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Твиттер-пользователь @SergeiChek рассказал в своем аккаунте информацию о драке в троллейбусе.


Драка случилась 23 марта около девяти часов вечера в троллейбусе маршрута № 8. Группа подростков затеяла драку с парнем, ехавшим со своей девушкой. Никто из пассажиров не вступился за парня, который определенно не обладал численным перевесом.


За него, по словам @SergeiChek, вступилась девушка, за что получила удар в лицо рукой.

С помощью фото, размещенном в твиттере, пользователь хочет найти парня, посмевшего поднять руку на девушку.


gomel.today
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Места: Гомель (21882)

Метки: Происшествия (11806)

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