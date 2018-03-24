Агрессивный «шоппинг». Гомельчанин напился и разгромил несколько магазинов в центре города

37-летний житель Гомеля областного центра, только-только освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за грабёж, как снова попал в поле зрения милиции. Уже через несколько дней он прошёлся по магазинам центра города и наделал там немало шума.

Изрядно выпив, мужчина отправился на улицу Карповича. Зашёл в магазин бытовой химии, где ни с того ни с сего несколько раз ударил по стеллажу с продукцией. Разворотив полки, покинул торговый объект. Следующим на пути оказался магазин с мобильными телефонами. Там нетрезвый посетитель попытался сорвать со стола моноблок. Однако товар не поддался грубой мужской силе и отсюда мужчина ушёл с невыраженными внутренними эмоциями. Выразил он их в продуктовом магазине на проспекте Ленина. Неожиданно для окружающих сгрёб со столов коробки с печеньем. Потоптался сверху и удалился. Но недалеко, так как был задержан: невольные свидетели его противоправного поведения вызвали милицию.

Как сообщил старший следователь Гомельского городского отдела Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Павлюченко, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 339 ч.2 (хулиганство). На данный момент он находится в СИЗО. Торговым объектам, которые он успел до задержания посетить, ему придётся возместить порядка 80 рублей.