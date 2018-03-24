Организовать шикарный огород дома теперь проще: акция «Краіна Вітаміна» продлена до 15 апреля

Торговая сеть «Евроопт» сделала приятный сюрприз для своих покупателей: интересная и полезная акция «Краіна Вітаміна» продлена до 15 апреля. А это значит, что появилось три дополнительные недели, чтобы собрать все растения коллекции и организовать у себя на подоконнике настоящий мини-огород.





За время действия акция успела заинтересовать и взрослых, и детей, а также объединить их за общим занятием. Для взрослых — это возможность в городских условиях вырастить полезные продукты для своей семьи и даже устроить соревнования в офисе. Детям акция показывает чудо рождения новой жизни, учит заботиться о посаженных растениях и прививает чувство ответственности.

Специально на весь срок действия акции торговая сеть «Евроопт» расширила ассортимент товаров для огорода. Покупатели могут приобрести горшочки с поддонами, грунт, мини-парники, кассеты для рассады, лейки, а еще специальные наклейки, с помощью которых можно создать для каждого горшочка свою эмоцию.





В помощь юным садоводам в Youtube запущен видеоблог, главный герой которого — колоритный персонаж Вітамін. Вместе со своим другом Яном они высаживают растения из коллекции «Краiна Вiтамiна», находят эффективные способы выращивания хорошего урожая, соревнуются друг с другом за лучший результат и даже изучают белорусский язык. Мини-сериал «Краіна Вітаміна» уже приобрел свою армию поклонников, которые оценили интересную подачу темы выращивания растений и современный юмор видеороликов.





По-прежнему открыта для посещения детская комната «Оранжерея» в Минске в ТРЦ «Е- Сити» на ул. Денисовская, 8. В чудо-комнате юные посетители и их родители могут понаблюдать за жизненным циклом всех 16 растений из коллекции «Краiна Вiтамiна», которые растут и меняются в режиме реального времени, сфотографироваться в ярких тематических локациях, придумать свое фирменное блюдо, провести время за рисованием в специально оборудованной зоне, а еще посмотреть уникальный сериал «Краіна Вітаміна».





Посетить «Оранжерею» может любой желающий. Вход бесплатный. Время работы: с 10:00 до 20:00, без выходных. Перерывы: 13:00-13:30 и 17:00-17:30.

Помимо этого по субботам проходят бесплатные мастер-классы для детей и их родителей, на которых учат выращивать растения и правильно за ними ухаживать. Расписание можно посмотреть здесь.