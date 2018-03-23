Власти Гомеля ответили на призыв граждан не убивать бездомных собак электрическим током

Под коллективным обращением поставили подписи 3518 человек. Неравнодушные граждане требовали прекратить убивать животных в день отлова и дать им шанс найти новых хозяев.

Авторы петиции писали: «в настоящее время Гомель является единственным из областных городов, в которых убийство всех отловленных животных осуществляется в день отлова до 12 часов дня электрическим током. Этот способ эвтаназии давно не применяется в мире как жестокий, опасный и крайне затратный. Фотографировать собак сотрудники отлова запрещают, переустройство в семьи животных затруднительно. На сайте предприятия "Спецкоммунтранс" нет никакой информации об отловленных животных, чтобы старые хозяева или новые могли их забрать».

Подписавшие петицию просили:

Обязать предприятие «Спецкоммунтранс», осуществляющее отлов в Гомеле, содержать всех животных 5 суток.

Обеспечить беспрепятственный доступ членов зоозащитных организаций для фотографирования и размещения информации об отловленных животных.

Во исполнение статьи 24 «Положения о порядке деятельности организаций по отлову, отстрелу, содержанию и эвтаназии безнадзорных животных в Республике Беларусь» обязать предприятие «Спецкоммунтранс» размещать информацию об отловленных животных на сайте предприятия.

Производить эвтаназию животных с помощью инъекционных препаратов, обеспечивающих гуманную эвтаназию.

Гомельский городской исполнительный комитет рассмотрел коллективные обращения граждан о содержании и эвтаназии отловленных безнадзорных животных, а также о порядке деятельности предприятия «Спецкоммунтранс».

— В связи с тем, что для разрешения Вашего предложения о передержке отловленных безнадзорных животных в течение пяти суток, необходимо проектирование и строительство 70 вольеров, на что требуется значительное увеличение финансовых затрат на содержание животных, поднятые вопросы требуют дополнительного изучения. На основании изложенного Ваше обращение оставлено на контроле, — говорится в ответе чиновников за подписью первого заместителя председателя А.И. Сивакова.