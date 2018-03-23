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Серьезная авария возле ТЦ «Карусель» — столкнулись несколько машин — фото, видео

  • 23 марта 2018, 18:35
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На фотографиях, которые «Сильным новостям» прислал читатель, видно, что автомобили сильно повреждены.

Кроме сотрудников ГАИ на месте аварии можно увидеть спасателей.



gomel.today
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