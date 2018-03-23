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Михалок отменяет концерт в Мозыре в День Воли. В Речице и Гомеле тоже не выступит

  • 23 марта 2018, 18:15
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Концерты BRUTTO, которые в ближайшие дни планировались в Речице, Гомеле и Мозыре, переносятся.

«Уважаемые зрители, к сожалению, по техническим причинам концерты BRUTTO в Речице и Гомеле переносятся на 27 марта и 28 марта. Концерт "Ляпис 98″ в Мозыре переносится на 29 марта. Просим извинить за предоставленные неудобства. Все билеты действительны. Спасибо за понимание».

Представитель BRUTTO подтвердила TUT.BY эту информацию: «Все так. Концерты переносятся по техническим причинам».

Напомним, в соцсетях многие упрекали Михалка, что он игнорирует День Воли и не выступает вместе с другими музыкантами в Минске, а вместо этого отправляется 25 марта в Мозырь. На эту претензию музыканты ответили, что гастроли в Гомельскую область были запланированы уже давно и они не могут подвести своих поклонников.


TUT.BY
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