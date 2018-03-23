Студент ГГУ поехал в Минск, чтобы подать документы на визу и был задержан за раздачу листовок о Дне Воли

В суде Московского района Минска судят студента-третьекурсника Гомельского университета Артема Косоварова.

Его задержали накануне, 22 марта. Артем вместе с соратниками по «Молодежи БНФ» раздавал в Минске приглашения на разрешенное властями празднование Дня Воли. Оно пройдет 25 марта возле Оперного театра.

На улице Городской Вал парни захотели сфотографироваться со скульптурой городового. После этого к ним подошел наряд милиции и задержал двоих. Одного из задержанных, несовершеннолетнего, через какое-то время отдали родителям, а Косоварова на ночь увезли на Окрестина.

Артем рассказывает, что узнал о статье, по которой его обвиняют, только на в ИВС на Окрестина, когда прочитал протокол. Вообще и в Московском РОВД, и при задержании правоохранители говорили ему, что задержали «за фото». Сейчас Артема обвиняют в нарушении правил проведения уличного мероприятия (статья 23.34 Административного кодекса).

«На Окрестина не мог заснуть. В час ночи нас с еще одним парнем разбудили и сказали переселиться в другую камеру, где было четыре человека. Я уже сутки ничего не ел, сейчас не разрешают брать ничего, что предложили друзья», — рассказывает Косоваров в беседе с Еврорадио.

Поддержать его пришли активисты «Молодежи БНФ». Сам Артем приехал в Минск из Гомеля, чтобы подать документы на визу. Раздавать листовки он согласился за компанию. Сейчас парень волнуется за родных, потому что сказал им, что скоро вернется. О том, что произошло с парнем, знает только его отец — ему позвонили из Партии БНФ.