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В Гомеле продолжился судебный процесс над мозырянином, порезавшим трех милиционеров

  • 23 марта 2018, 16:38
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Резонансное преступление произошло на рассвете 30 апреля прошлого года. 31-летнего обвиняемого задержали сотрудники ГУБОП и ОМОНа Гомельского УВД прямо во дворе его дома. При задержании он оказал жестокое сопротивление: один из правоохранителей получил легкое телесное повреждение, двое же с серьезными ранами попали в реанимацию.

Обвиняется мозырянин в краже, совершенной группой лиц, и покушении на убийство двух и более лиц при осуществлении ими служебной деятельности.

В то утро милиционеры появились во дворе его дома, чтобы задержать в связи с кражей. Вместе с подельниками, по версии следствия, он украл у жителя райцентра технику и личные вещи на 1300 рублей.

На судебном процессе, который начался в январе этого года и не обещает быть скорым, обвиняемый заявил, что принял милиционеров за бандитов, которые вторглись на территорию его дома и угрожали ему и его близким, а потому действовал в рамках самообороны.

У подсудимого любопытная биография: после школы он закончил училище олимпийского резерва по специальности «тренер по греко-римской борьбе». В 2004 году был судим за разбой и грабеж, вышел на свободу через 6 с половиной лет. Также, по данным оперативников, успел отбыть срок в немецкой тюрьме за участие в международной организованной преступной группировке, которая действовала на территории Германии.


СБ Беларусь сегодня
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Места: Мозырь (1927), Гомель (21878)

Метки: Криминал (9579)

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