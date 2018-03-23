«Тридцать лет назад нас хотели сносить, а сейчас говорят, что ремонтировать наш дом нерентабельно». Репортаж из разваливающегося дома на Сельмаше

На днях «Сильные новости» писали о проблемном доме на улице Кирова, где жильцы жаловались на низкую температуру в квартирах. Сразу после публикации к ним приезжал главный инженер ЖКХ и пообещал, что разобраться с проблемным домом получится к концу следующего отопительного сезона. И еще одна хорошая новость, которой поделились жильцы: в доме запланировали капремонт.













А тем временем в редакцию обратились жильцы еще одного дома на улице Ефремова. Чтобы перечислить все проблемы, с которыми сталкиваются владельцы восьми квартир в небольшом двухэтажном здании на Сельмаше, не хватит пальцев на руках. И это не удивительно, ведь дому около 60 лет, а капремонта за все это время здесь не было ни разу.













Раньше это было общежитие, потом его перевели в статус временного жилья, куда на два года заселили работников завода «Гомсельмаш». Предприятие выдавало расходные материалы для приведения этого здания в жилой вид. Своими руками жильцы, которые знали, что дом идет по снос, сделали ремонт. С тех пор прошло 30 лет, и кардинально ничего не изменилось. Вот только сносить в ближайшее время его никто не планирует. Как и делать ремонт. На вопросы людей «Как им жить в таких условиях?» они получают один и тот же ответ — ремонтировать это здание нерентабельно. Но как жить в нем тоже никто не знает.













Жильцы неоднократно обращались в администрацию ЖКХ. В доме есть ряд проблем, которые делают жизнь здесь невыносимой. Люди в отчаянии. Самая главная проблема — дырявая крыша. Каждый год из-за устаревшего кровельного покрытия их дом превращается в болото. Стены постоянно мокрые. Сырость зимой очень большая, стены завоевывает плесень.













В своем первом коллективном письме жильцы дома писали, что протекает крыша. Коммунальщики отреагировали, пришли с обследованием. Но вместо того, чтобы посмотреть, как обстоят дела на крыше, они изучили квартиру инициатора этого письма, которая находится на первом этаже. Так в акте и записали — следов протекания крыши в этой квартире нет. Странным образом в акт не попали огромные бочки, которые стоят на крыше для сбора воды. Периодически их сливают. Но это все равно не спасает, ведь за столько лет крыша износилась, и дыры есть почти в каждом углу. Однажды ее пытались ремонтировать. Места, где были самые большие дырки, заложили жестью, и забили гвоздями. Возможно не учитывая, что отверстия от гвоздей также способны пропускать воду.













Если на первом этаже мокрых стен нет, то они определенно есть на втором. И не заметить их невозможно. В одной из квартир, где жильцы уже второй год пытаются завершить ремонт, стена от потолка до пола в разводах. Это четко видно на фотографиях. В углах очень быстро образовалась плесень, а полы начали проседать. Как завершить ремонт жильцы не знают. Все строители хором твердят, что клеить обои на такие стены просто нет смысла. В такой сырости обои отклеиваются моментально.













В другой квартире плесень «прописалась» по всей стене. Жильё угловое, батареи греют очень слабо. На это коммунальщики заявляют, что причина сырости в ванной комнате, которую хозяева установили сами. По проекту дома туалет и душевые предусмотрены только в местах общего пользования, один на две квартиры.













Но есть и еще одна проблема. На фасаде здания стал обваливаться декоративный парапет. Сырость в здании разрушает дом не только изнутри, но и снаружи. Везде сколы и трещины. Ходить рядом с таким домом небезопасно. В прошлом году кусок штукатурки упал на подоконник и проломил его. Жильцы квартиры в шоке: а что если бы в тот момент кто-то был в комнате и этот кусок упал на голову?













Следом за проблемами с крышей идет общее состояние дома. Оно также оставляет желать лучшего. Проводка в щитке, где три квартиры скручены на одних проводах, отсутствие замка, постоянные перепады напряжения. Жильцы пребывают в постоянной тревоге: из-за таких скруток до беды рукой подать.













Еще тридцать лет назад для канализации были установлены тонкие трубы, они постоянно засоряются, а одна вообще находится в шкафу в коридоре одной из квартир.









Жильцы дома не сидят без дела. За время проживания они самостоятельно меняли окна, батареи, сгнившие полы, как в квартире, так и в коридоре. На первом этаже самостоятельно заменили трубу канализации. Но сделать капремонт всего дома не в их силах, ведь в здании всего лишь восемь квартир. Зато они ежемесячно по квитанции оплачивают почти 4 рубля за капремонт, которого, по словам начальства ЖКХ, они в ближайшее время не дождутся.









Как жить дальше в таких условиях жильцы не знают. С каждым годом состояние здания становится все хуже и хуже. Если в ближайшем будущем не заменить крышу, то вместо парапета начнут обваливаться стены. Остается лишь догадываться, какой капремонт оплачивали люди на протяжении тридцати лет.







