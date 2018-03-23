Гомельчанина вызвали на военные сборы, но передумали забирать после заявления, что он — «оппозиционер и может выстрелить не в ту сторону»

Гомельского активиста и журналиста-фрилансера Константина Жуковского вызвали в военкомат. Однако на военные сборы он так и не поехал.

Как сообщила «Комсомольская правда», Жуковский сначала получил повестку, но решил предварительно позвонить в военкомат. 22 марта ему сообщили, что он числится неработающим и вызывается, как отобранный на военные сборы.

Однако рвения у военкомов резко поубавилось после того, как Жуковский объяснил им, с кем они связались. Активист, в частности, сообщил, что, во-первых, является журналистом-фрилансером и будет все происходящее снимать на видео. Возможно, уже этого бы хватило, чтобы от него отстали, однако мужчина не остановился на достигнутом. Следующим стало заявление, что он, вообще, оппозиционер и «может начать стрелять не в ту сторону».

Как сообщает «КП», выслушав такие откровения, вызывать Жуковского на сборы в военкомате передумали.