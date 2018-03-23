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Трех человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Гомеле — фото, видео

  • 23 марта 2018, 14:57
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В Гомеле при пожаре квартиры в десятиэтажном доме эвакуированы три человека, сообщили корреспонденту БелТА в областном управлении МЧС.


Сегодня в 8.54 спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в квартире по улице Мазурова. На момент прибытия подразделений МЧС из окна квартиры на девятом этаже десятиэтажного кирпичного жилого дома шел густой черный дым. Хозяйка жилища находилась на улице.

Спасатели эвакуировали из двух квартир, расположенных на десятом этаже, трех человек, в том числе мальчика 2004 года рождения.


Пожаром уничтожено имущество в комнате квартиры, закопчен потолок. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.



БелТА
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