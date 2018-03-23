В Гомеле обсудят возможности развития услуг для детей с психическими нарушениями

В Гомеле представители Офиса по правам людей с инвалидностью, медицинских учреждений и социальных служб Витебска обсудят перспективы развития услуг для детей с психическими нарушениями. Встреча в формате круглого стола состоится 27 марта с 11:00 до 14:00 по адресу г. Гомель, ул. Советская, 87 (гостиница «Турист»).

В качестве экспертов на встрече будут присутствовать директор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский, представители общественных и социальных организаций, представители Гомельского областного ТЦСОН и 5 вспомогательная школа-интернат.

Главный вопрос, который будет обсуждаться на встрече — это возможность для трудоустройства людей с психическими нарушениями, а также налаживание сотрудничества между заинтересованными организациями.

В 2015 году в Беларуси в интернатах находилось около 4 тысяч детей. Из них в Гомельской области — 553 человека.

По всем вопросам участия в мероприятии обращайтесь, пожалуйста, по телефону +375 33 390 31 54 (Ксения Тарасевич, PR-менеджер Офиса по правам людей с инвалидностью) или +375 29 714 28 43 (Наталья Манковская, менеджер проектов Офиса по правам людей с инвалидностью).

Мероприятие пройдет в рамках информационной кампании «Деинституализация как возможность продвижения прав человека в отношении людей с инвалидностью с интеллектуальными и / или психическими нарушениями в Беларуси». Кампания работает в поддержку регионального проекта литовской организации «Перспективы психического здоровья» при финансовой поддержке Европейского союза.