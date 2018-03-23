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Одни ищут компромат, другие воруют деньги: в Гомельской области участились взломы соцсетей

  • 23 марта 2018, 12:03
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УВД Гомельского облисполкома рассказало о своей борьбе с киберпреступностю.

Наиболее распространенная проблема связана с воровством данных о банковских счетах. Преступники взламывают аккаунт в соцсетях и под разными предлогами получают личные данные от пользователей из списка виртуальных друзей.

Но бывают и нетипичные случаи. Так житель Рогачева, используя фейковый сайт «ВКонтакте» и вредоносную программу, получил доступ к аккаунту нового ухажера своей бывшей девушки и пытался найти на него компромат. Парень заметил подозрительную активность и сообщил в милицию. На ревнивого хакера завели уголовное дело.


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