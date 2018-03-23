«Главное — втянуться!» Более трети века в Гомеле трудится один из самых легендарных дворников страны

В Гомеле более трети века уборщиком территории, как это нынче называется, работает Надежда Зиневич. Действующему хранителю порядка через месяц исполнится 70 лет!

Ее участок ручной уборки — это лицо города: проспект Победы Железнодорожного района областного центра, который обслуживает предприятие «ГорСАП». Правда, в 1986 году свои уличные трудовые будни Надежда Александровна начинала со спального микрорайона, что ближе к дому. Она и труд этот выбрала только потому, что потребовало здоровье ребенка. Однако за блестящий стиль работы ее призвали на более хлопотный участок в центр города, где куда многолюднее.





Сегодня без Александровны, как ее зовут и местные жители, и работники окрестных учреждений, невозможно представить проспект Победы. В холодные сезоны она выходит на участок через день. На вахте — с 6.30 до 18.30. Метла и две лопаты — вот ее арсенал. Конец февраля и начало весны заставили хорошо попотеть. Но бабушка-дворник снег не ругает:

— Тяжело, конечно. Но убирать в снег лучше, чем в проливной дождь. Для меня такая нагрузка уже привычна.

— А возраст как?

— Нормально. Главное — втянуться. Я женщина быстрая. Если берусь за дело, мой участок должен сиять, как начищенный сапог. Приятно, когда люди благодарят. И еще приятнее, когда поддерживают порядок, который наводишь на улице.





Около десяти лет назад по почину городской власти в Гомеле установили памятник дворнику. Воплощением благодарности уличному труду стала молодая женщина с метлой, прихорашивающаяся перед началом рабочего дня. Так вот, коллеги Зиневич уверены: если присмотреться, точно Александровна, словно с нее ваяли.