«Главное — втянуться!» Более трети века в Гомеле трудится один из самых легендарных дворников страны
- 23 марта 2018, 11:48
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Виолетта Дралюк, СБ Беларусь сегодня
Люди в материале: Надежда Зиневич (1)
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