ИПМ 1903 (10:45) - 26/03 (10:44):

В Гомеле двое пьяных грабителей избили мужчину и отняли у него более $1,5 тысячи и 1,4 тысяч гривен

  • 23 марта 2018, 11:04
  • 1237
  • 0



Гомельский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц в отношении 43-летнего жителя областного центра, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В совершении преступления обвиняются неработающие жители Гомеля 1977 и 1996 годов рождения. По версии следствия, ночью 7 марта на проспекте Речицком в областном центре один из обвиняемых толкнул прохожего. После падения мужчины злоумышленники нанесли ему несколько ударов ногами и руками по голове, затем похитили сумку потерпевшего, в которой находились $1570, 1,4 тыс. украинских гривен, документы на транспортные средства и др.


«В момент совершения преступления обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения. С места происшествия они скрылись. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий через несколько дней были задержаны по месту жительства», — рассказала Мария Кривоногова.

Оба злоумышленника заключены под стражу.


БелТА
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21871)

Метки: Криминал (9576)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 23/03 (6:00) - 25/03 (21:59):

Самое читаемое