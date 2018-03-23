Историю о кондукторе гомельского автобуса, спрашивающей у забывших справку школьников таблицу умножения, рассказали гомельчане

Интересная, милая и немного грустная история о взаимоотношениях гомельских школьников и кондукторов появилась в соцсетях.

В сообществе «Это Гомель, детка», был опубликован рассказ одной из пользовательниц паблика о кондукторе городского автобусного маршрута № 7а.

Приведем содержательную часть истории полностью (орфография и пунктуация автора — прим. ред).

«В автобусе по маршруту 7а ездят школьники, которые иногда (а точнее, довольно часто) забывают взять с собой справки со школы. Так вот — есть там такая кондуктор, которая у таких "забывашек" спрашивает стишок или таблицу умножения. Кто не рассказывает — оплачивает проезд... И оказалось, что наши дети не могут рассказать ни таблицы, ни стишка. Им проще отдать 50 копеек. Вот так вот учатся сейчас. Мы же учились, так спустя 30 лет помним стихи некоторые.

Уже дважды наблюдала такую картину. Некоторые дети даже спрашивают у кондуктора, будет ли она завтра ехать в этом автобусе.

Она говорит: "Да-да-да, учите стишки!"»