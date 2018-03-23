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ТТ34 выпустили «Родину». Новый клип от легенд гомельской тяжелой сцены

  • 23 марта 2018, 10:43
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Гомельские металлисты выпустили остросоциальный клип на песню «Родина» с альбома «Падая и задыхаясь, добиваешься единой цели». Текст почти полностью посвящен родному городу.

Фото – Наталья Каребо

Сами музыканты в своем паблике «ВКонтакте» позиционируют видео как повествование о «социокультурной войне, которая врывается в наши дома, подъезды и улицы». ТТ34 спрашивают у зрителя: «Каждый из нас незримо участвует в этой войне, вопрос лишь в том, на чьей стороне?»

Фото – Наталья Каребо

Автор текста, барабанщик Алексей Смирнов, рассказал, что съемки видео шли около полугода. Клип создавался без привлечения профессиональных актеров. Все участники — это жители нашего города.

Фото – Наталья Каребо

18+, в клипе присутствует ненормативная лексика

Гомельская группа ТТ’34 громко заявила о себе синглами «Бум» и «Джек» в середине нулевых. После этого группа на какое-то время пропала с радаров, однако в 2016 году ТТ’34 в обновленном составе выпустили свой второй полноформатный релиз «Падая и Задыхаясь, Добиваешься Единой Цели».




Дмитрий Новиков, gomel.today
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