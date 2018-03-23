ИПМ 1903 (10:45) - 26/03 (10:44):

Решением суда у гомельской ИП конфисковали меховых изделий почти на $90 тысяч

  • 23 марта 2018, 10:36
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Товар у предпринимательницы изъяли еще 10 ноября 2017 года, однако решение о его дальнейшей судьбе было вынесено только 22 марта.

Как сообщили в МВД, меховые изделия на сумму 188 тысяч рублей у гомельской индивидуальной предпринимательницы конфисковали за отсутствие маркировки контрольными знаками Республики Беларусь.

Вчера суд Центрального района Гомеля принял решение обратить конфискованное в доход государства.


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