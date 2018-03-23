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Погода в Гомеле на выходные. Потепления ждать не стоит

  • 23 марта 2018, 10:14
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Погода в Гомеле в выходные вряд ли обрадует тех, кто заждался весны.

Ночью с пятницы на субботу синоптики прогнозируют снегопад. Температура воздуха будет от −8°С до −6°С и только днем поднимется до −1°С. Вечером похолодает до −4°. Впрочем, низкие температуры компенсирует отсутствие сильного ветра — его порывы будут достигать только 4-6 м/с.

Ночью в воскресенье температура воздуха опустится до −11°С, а утром может похолодать до −13°С. Правда, уже днем потеплеет до −3°С. Небо будет затянуто тучами, но осадков не прогнозируется.

Тепла стоит ждать с понедельника. С начала новой недели дневные температуры уверенно перевалят через 0°С и с каждым днем будут прибавлять по градусу.


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Места: Гомель (21871)

Метки: Погода (1785)

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