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Фотофакт: в Могилеве грузовик с гомельскими номерами застрял, пытаясь проехать через арку

  • 22 марта 2018, 18:24
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Помните питерский мост, под которым раз за разом не могут проехать «газели»? Могилев в этом плане ничуть не уступает Северной Пальмире. 22 марта в центре города, в Пожарном переулке грузовик с номерами Гомельского региона попытался проехать в одну из здешних арок. И натурально в ней застрял.

Фотографии невезучей машины в арке прислала Маруся Карп в группу «Могилев Live». Удалось ли вызволить из плена машину, и если да, то обошлось ли без повреждений, пока неизвестно.



mogilev.online
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Места: Гомель (21860), Могилев (501)

Метки: ДТП и ЧП (184), Авто (5083)

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