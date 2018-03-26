Ежедневные акции, скидки, распродажи, рассрочки

«Карусель» — это большой торговый центр мебели и интерьера Гомеля, предоставляющий покупателям не только широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля, но и помощь в их подборе.





Мы продолжаем знакомить жителей и гостей города с магазинами и услугами в нашем торговом центре.

Прихожие, гостиные, спальни, детские, кухни и обеденные группы, мягкая мебель, кресла — все это теперь можно приобрести в одном месте сэкономив время на поиски и выбор нужного интерьера.

Только до 31 марта в салоне хорошего сна Sonit в ТЦ Карусель действуют МЕГА-скидки!

— до 50% на кровати при покупке матраса





— до 30% на диваны с ортопедическим наполнением





— до 20% на матрасы





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Ассортимент «Дятьково» включает мебель высокого европейского качества для гостиных, спален, кухонь, молодежных и прихожих, а также матрасов и товаров для сна.

Акции:

30% на весь ассортимент уютной гостиной LUMIO1;

на весь ассортимент уютной гостиной LUMIO1; 30% на весь ассортимент функциональной спальни UNO;

на весь ассортимент функциональной спальни UNO; 30% на весь ассортимент спальни КОНЦЕПТ;

на весь ассортимент спальни КОНЦЕПТ; 30% на весь ассортимент современной гостиной BLACK STONE;

на весь ассортимент современной гостиной BLACK STONE; 35% на минималистичные спальни и 30% на стильные гостиные TOKIO с белоснежными тиснеными фасадами;

на минималистичные спальни и 30% на стильные гостиные TOKIO с белоснежными тиснеными фасадами; 35% на спальни и гостиные CITY с природным рисунком древесной текстуры.









Скидка 15% на весь модельный ряд в натуральной коже и ткани (в определенных цветах) в ТЦ Карусель.

Рассрочка без % на 10 месяцев.





Белорусский производитель ЭОС с 25-летним стажем предлагает большой ассортимент товаров для Вашей спальни:

— кровати, в т.ч. для новорожденных и подростков

— матрасы

— топперы

— наматрасники

— ортопедические подушки





В честь открытия в ТЦ Карусель действует акция «Вместе дешевле», при покупке кровати и матраса вы получаете скидку 15%.

Магазин предоставляет внутреннюю беспроцентную рассрочку на 3 месяца и бесплатную доставку до квартиры!

Собери спальню своей мечты в магазине ЭОС!





Акции:

— до конца апреля на лепнину из полиуретана Elit Decor скидка 10%

— на декоративные покрытия Ottocento и Encanto скидка 5%

Новинки:

— Карнизы TESORI для скрытого освещения

— Гипсовые 3D панели Eviro

КАРТЫ РАССРОЧКИ В ТЦ КАРУСЕЛЬ





31 марта с 12-00 будет проходить мастер-класс по нанесению декоративных материалов и покрытий в салоне Модерн Мастер в ТЦ Карусель.

Мастер-класс проводит один из лучших в СНГ мастер-декоратор по нанесению декоративных материалов Лифанов Андрей.





Присутствующие на мастер-классе смогут самостоятельно поработать с материалом. Будут представлены новинки ТМ VGT.

Летний сезон не за горами, пора приобретать все необходимое для дачных работ, а также товары для дома и отдыха.

Компания Спрингхауз является официальным дистрибьютором продукции Keter и Curver в Республике Беларусь.

Садовая и террасная мебель, шезлонги, хозблоки из полипропилена, товары для домашнего использования, такие как, корзины, ящики для хранения и контейнеры, а также кашпо.

Наша компания — первый поставщик продукции американского завода WEBER по производству грилей и аксессуаров.





Детские и подростковые кровати из натурального дерева и ламинированного ДСП напрямую от производителя.





Эксклюзивные модели, современный дизайн. Практичные и недорогие. Самый большой выбор детских кроватей, более 20-и моделей в одном месте. Магазин Киндервуд и Кидсмебель. Рассрочка и бесплатная доставка!









У нас удобно и комфортно:

Большая парковка;

Кафе для всей семьи;

Места отдыха с бесплатным Wi-Fi;

широкие удобные проходы для мам с колясками;

широкие удобные проходы для мам с колясками; комната для мамы и ребенка;

детская зона, где дети могут поиграть с шариками в чудесном бассейне, поиграть с развивающими игрушками и заняться множеством других интересных дел

развлечений хватит на всех!

Мы любим детей и поэтому создали все условия, чтобы комфортно было не только родителям:









На территории ТЦ Карусель работает БЕСКОНТАКТНАЯ АВТОМОЙКА.





Всего за 0,8 рубля — 1 минута.

4 рубля и у вас идеально чистая машина.

С 22.00 до 10.00 утра скидка 15%.





И это только начало!

Ежедневно с 10.00-20.00





ТЦ КАРУСЕЛЬ

www.tckarusel.by

vk.com/karusel_tc

www.instagram.com/tc.karusel

г. Гомель, ул. Советская, 149 ( пересечение ул. Советская- Ефремова) Пн-Вс 10:00 — 20:00

МЫ ВАМ РАДЫ!