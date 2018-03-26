Трансторгбизнес (Марко) 26/03 - 01/04:

Ежедневные акции, скидки, распродажи, рассрочки

  • 26 марта 2018, 10:00
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«Карусель» — это большой торговый центр мебели и интерьера Гомеля, предоставляющий покупателям не только широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля, но и помощь в их подборе.


Мы продолжаем знакомить жителей и гостей города с магазинами и услугами в нашем торговом центре.

Прихожие, гостиные, спальни, детские, кухни и обеденные группы, мягкая мебель, кресла — все это теперь можно приобрести в одном месте сэкономив время на поиски и выбор нужного интерьера.

Только до 31 марта в салоне хорошего сна Sonit в ТЦ Карусель действуют МЕГА-скидки!

— до 50% на кровати при покупке матраса 


— до 30% на диваны с ортопедическим наполнением 


— до 20% на матрасы


Sonit...с нами хороший сон станет реальностью...

НОВИНКА! Фирменный салон компании «Дядьково»

ОТКРЫТИЕ 1 АПРЕЛЯ!


Ассортимент «Дятьково» включает мебель высокого европейского качества для гостиных, спален, кухонь, молодежных и прихожих, а также матрасов и товаров для сна.

Акции:


  • 30% на весь ассортимент уютной гостиной LUMIO1; 
  • 30% на весь ассортимент функциональной спальни UNO; 
  • 30% на весь ассортимент спальни КОНЦЕПТ;
  • 30% на весь ассортимент современной гостиной BLACK STONE; 
  • 35% на минималистичные спальни и 30% на стильные гостиные TOKIO с белоснежными тиснеными фасадами; 
  • 35% на спальни и гостиные CITY с природным рисунком древесной текстуры.



Скидка 15% на весь модельный ряд в натуральной коже и ткани (в определенных цветах) в ТЦ Карусель.

Рассрочка без % на 10 месяцев.


Белорусский производитель ЭОС с 25-летним стажем предлагает большой ассортимент товаров для Вашей спальни:

— кровати, в т.ч. для новорожденных и подростков 

— матрасы 

— топперы 

— наматрасники 

— ортопедические подушки


В честь открытия в ТЦ Карусель действует акция «Вместе дешевле», при покупке кровати и матраса вы получаете скидку 15%.

Магазин предоставляет внутреннюю беспроцентную рассрочку на 3 месяца и бесплатную доставку до квартиры!

Собери спальню своей мечты в магазине ЭОС!


Акции:

— до конца апреля на лепнину из полиуретана Elit Decor скидка 10% 

— на декоративные покрытия Ottocento и Encanto скидка 5%

Новинки: 

— Карнизы TESORI для скрытого освещения

— Гипсовые 3D панели Eviro

КАРТЫ РАССРОЧКИ В ТЦ КАРУСЕЛЬ


31 марта с 12-00 будет проходить мастер-класс по нанесению декоративных материалов и покрытий в салоне Модерн Мастер в ТЦ Карусель.

Мастер-класс проводит один из лучших в СНГ мастер-декоратор по нанесению декоративных материалов Лифанов Андрей.


Присутствующие на мастер-классе смогут самостоятельно поработать с материалом. Будут представлены новинки ТМ VGT.

Летний сезон не за горами, пора приобретать все необходимое для дачных работ, а также товары для дома и отдыха.

Компания Спрингхауз является официальным дистрибьютором продукции Keter и Curver в Республике Беларусь.

Садовая и террасная мебель, шезлонги, хозблоки из полипропилена, товары для домашнего использования, такие как, корзины, ящики для хранения и контейнеры, а также кашпо.

Наша компания — первый поставщик продукции американского завода WEBER по производству грилей и аксессуаров.


Детские и подростковые кровати из натурального дерева и ламинированного ДСП напрямую от производителя.


Эксклюзивные модели, современный дизайн. Практичные и недорогие. Самый большой выбор детских кроватей, более 20-и моделей в одном месте. Магазин Киндервуд и Кидсмебель. Рассрочка и бесплатная доставка!



У нас удобно и комфортно:


  • Большая парковка; 
  • Кафе для всей семьи; 
  • Места отдыха с бесплатным Wi-Fi; 
Мы любим детей и поэтому создали все условия, чтобы комфортно было не только родителям: 
  • широкие удобные проходы для мам с колясками; 
  • комната для мамы и ребенка; 
  • детская зона, где дети могут поиграть с шариками в чудесном бассейне, поиграть с развивающими игрушками и заняться множеством других интересных дел 
  • развлечений хватит на всех!



На территории ТЦ Карусель работает БЕСКОНТАКТНАЯ АВТОМОЙКА.


Всего за 0,8 рубля — 1 минута.

4 рубля и у вас идеально чистая машина.

С 22.00 до 10.00 утра скидка 15%.


И это только начало!

Ежедневно с 10.00-20.00


ТЦ КАРУСЕЛЬ

www.tckarusel.by

vk.com/karusel_tc

www.instagram.com/tc.karusel

г. Гомель, ул. Советская, 149 ( пересечение ул. Советская- Ефремова) Пн-Вс 10:00 — 20:00

МЫ ВАМ РАДЫ!


На правах рекламы
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Места: Гомель (21895)

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