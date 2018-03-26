Ежедневные акции, скидки, распродажи, рассрочки

«Карусель» — это большой торговый центр мебели и интерьера Гомеля, предоставляющий покупателям не только широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля, но и помощь в их подборе.
Мы продолжаем знакомить жителей и гостей города с магазинами и услугами в нашем торговом центре.
Прихожие, гостиные, спальни, детские, кухни и обеденные группы, мягкая мебель, кресла — все это теперь можно приобрести в одном месте сэкономив время на поиски и выбор нужного интерьера.
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— до 50% на кровати при покупке матраса
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Ассортимент «Дятьково» включает мебель высокого европейского качества для гостиных, спален, кухонь, молодежных и прихожих, а также матрасов и товаров для сна.
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- 30% на весь ассортимент уютной гостиной LUMIO1;
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- 30% на весь ассортимент спальни КОНЦЕПТ;
- 30% на весь ассортимент современной гостиной BLACK STONE;
- 35% на минималистичные спальни и 30% на стильные гостиные TOKIO с белоснежными тиснеными фасадами;
- 35% на спальни и гостиные CITY с природным рисунком древесной текстуры.
Скидка 15% на весь модельный ряд в натуральной коже и ткани (в определенных цветах) в ТЦ Карусель.
Рассрочка без % на 10 месяцев.
Белорусский производитель ЭОС с 25-летним стажем предлагает большой ассортимент товаров для Вашей спальни:
— кровати, в т.ч. для новорожденных и подростков
— матрасы
— топперы
— наматрасники
— ортопедические подушки
В честь открытия в ТЦ Карусель действует акция «Вместе дешевле», при покупке кровати и матраса вы получаете скидку 15%.
Магазин предоставляет внутреннюю беспроцентную рассрочку на 3 месяца и бесплатную доставку до квартиры!
Собери спальню своей мечты в магазине ЭОС!
Акции:
— до конца апреля на лепнину из полиуретана Elit Decor скидка 10%
— на декоративные покрытия Ottocento и Encanto скидка 5%
Новинки:
— Карнизы TESORI для скрытого освещения
— Гипсовые 3D панели Eviro
КАРТЫ РАССРОЧКИ В ТЦ КАРУСЕЛЬ
31 марта с 12-00 будет проходить мастер-класс по нанесению декоративных материалов и покрытий в салоне Модерн Мастер в ТЦ Карусель.
Мастер-класс проводит один из лучших в СНГ мастер-декоратор по нанесению декоративных материалов Лифанов Андрей.
Присутствующие на мастер-классе смогут самостоятельно поработать с материалом. Будут представлены новинки ТМ VGT.
Летний сезон не за горами, пора приобретать все необходимое для дачных работ, а также товары для дома и отдыха.
Компания Спрингхауз является официальным дистрибьютором продукции Keter и Curver в Республике Беларусь.
Садовая и террасная мебель, шезлонги, хозблоки из полипропилена, товары для домашнего использования, такие как, корзины, ящики для хранения и контейнеры, а также кашпо.
Наша компания — первый поставщик продукции американского завода WEBER по производству грилей и аксессуаров.
Детские и подростковые кровати из натурального дерева и ламинированного ДСП напрямую от производителя.
Эксклюзивные модели, современный дизайн. Практичные и недорогие. Самый большой выбор детских кроватей, более 20-и моделей в одном месте. Магазин Киндервуд и Кидсмебель. Рассрочка и бесплатная доставка!
У нас удобно и комфортно:
- Большая парковка;
- Кафе для всей семьи;
- Места отдыха с бесплатным Wi-Fi;
Мы любим детей и поэтому создали все условия, чтобы комфортно было не только родителям:
- широкие удобные проходы для мам с колясками;
- комната для мамы и ребенка;
- детская зона, где дети могут поиграть с шариками в чудесном бассейне, поиграть с развивающими игрушками и заняться множеством других интересных дел
- развлечений хватит на всех!
На территории ТЦ Карусель работает БЕСКОНТАКТНАЯ АВТОМОЙКА.
Всего за 0,8 рубля — 1 минута.
4 рубля и у вас идеально чистая машина.
С 22.00 до 10.00 утра скидка 15%.
И это только начало!
Ежедневно с 10.00-20.00
ТЦ КАРУСЕЛЬ
www.tckarusel.by
vk.com/karusel_tc
www.instagram.com/tc.karusel
г. Гомель, ул. Советская, 149 ( пересечение ул. Советская- Ефремова)
Пн-Вс 10:00 — 20:00
МЫ ВАМ РАДЫ!
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