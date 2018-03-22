Под Гомелем в Сож сливаются неизвестные отходы, активисты бьют тревогу

Недалеко от Севруков в воду сливаются некие дурно пахнущие отходы. Около года никто не обращал на это внимания.

Рыба с запахом и желтые берега

Рыбалка — любимое занятие многих гомельчан, но в наше время и она становится иногда делом непростым. То водоемы в частную аренду передадут и плату с рыбаков начинают взимать, то вдруг вода начинает пахнуть непонятно чем...

Возле дороги Гомель-Чёнки проходит водный канал, соединяющийся с рекой Сож. Местные жители всегда ловили тут рыбу. Улов был неплохой — добывали щуку, карася. Но с прошлого года все поменялась — рыба стала плохо клевать, а вода в канале приобрела странный и неприятный запах. Аналогичные свойства появились и у рыбы. В канал кто-то стал сбрасывать грязные отходы. Этой зимой, едва только выпал снег, берега водоема окрасились в ряде мест в ядовито-желтый цвет.

Тогда гомельчанин Петр Борсук решил обратиться в соответствующие органы. Он рассказывает:

— Сначала я направился в Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Долго ходил по кабинетам, наконец попал в нужный отдел, но оттуда меня отправили в областную инспекцию природных ресурсов. На мою же просьбу провести в канале контрольные замеры на наличие вредных веществ в центре гигиены мне сказали: «Если вы принесете нам 15 рыбин и заплатите 45 рублей, мы вам такой анализ сделаем». После этого гомельчанин написал письменное заявление в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.





Через несколько дней Петру позвонили из областного комитета и предложили вместе с его специалистами выехать на место. Правда, на встречное предложение гомельчанина взять с собой представителей Белорусской партии «Зеленые» в комитете не согласились, ссылаясь на отсутствие мест в машине.









Лекция о чистой воде

Петр Борсук говорит, что он указал специалистам комитета канал и еще остававшиеся, несмотря на сильный снегопад, следы загрязнения на берегах. Ранее местные жители грешили на то, что остатки ГСМ сливает в водоем расположенная рядом автозаправочная станция. Но специалисты убедительно доказали, что заправка тут не при чем. По словам работников областного комитета, дорогостоящие замеры качества воды они проводят только в плановом режиме.

Петр говорит:

— На обратной дороге мне прочитали интересную лекцию о чистоте воды. Например, я узнал, что даже от загрязнения нефтепродуктами ее теперь могут очищать специально подсаженные микроорганизмы. А еще о том, что питьевая вода, пропущенная через фильтры, теряет многие свои полезные свойства. Так что можно пить гомельскую воду прямо из крана. Или пользоваться так называемым «Кувшином». Однако установить источник загрязнения нам сразу не удалось.

Активисты Гомельской организации Белорусской партии «Зеленые» после получения информации о подозрительном загрязнении также обратились в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Специалисты комитета пояснили ситуацию — в районе Севруков имеется достаточно глубокая мелиоративная сеть понижения вод. Сточные воды от автозаправки в нее действительно сбрасываются. Однако причин для беспокойства нет — на АЗС «Беларусьнефти» имеется соответствующее разрешение и очистные сооружения. По данным государственной экологической службы, нефтеулавливающие кассеты на заправке меняются регулярно. Ежеквартально здесь осуществляется лабораторный контроль. Однако по существующим нормативам областной комитет обязан следить только за рекой Сож, сточными и поверхностными водами.

Мелиоративная система к их компетенции не относится. Что касается ржаво-желтых пятен берегах, то возможно, что одной из причин их появления является отмирание и разложения растительности?

«Зеленые», в свою очередь, отметили, что еще недавно никаких «естественных» органических пятен и запахов на канале не наблюдалось, ситуация с рыбой также была нормальной. Поэтому в областном комитете пообещали дополнительно изучить ситуацию.

На днях гомельчанин получил официальный ответ Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Его специалисты провели ряд новых обследований и установили — «несанкционированные» сбросы в канал действительно есть. Были выявлены стоки в канал, соединяющийся с Сожем, из коллектора одного из гомельских коммунальных предприятий. Это происходит в результате нарушения герметичности коллектора. Сотрудники комитета взяли пробы воды в канале и в реке Сож на данном участке. В настоящее время ведутся их исследования.

По этому поводу прошло специальное совещание с участием представителей КПУП «Гомельводоканал», КАУП «ГорСАП» и УКСа города Гомеля. Был принят ряд решений по анализу причин несанкционированного поступления сточных вод и мер к их устранению.

Таким образом, гражданская активность гомельчан, похоже, в очередной раз поможет защитить права жителей города на безопасную окружающую среду. А наш Сож, возможно, когда-нибудь вернет себе статус одной из самых чистых рек Европы...