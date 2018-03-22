«Мне даже писали люди, которые просили удалить себе член!» Известный мастер бодимодификаций рассказывает о своей работе и реакции людей на его тело

Бодимодификации зародились еще в древние времена, когда африканские племена вносили изменения в свои тела исключительно из ритуальных соображений. Только в 19 веке, когда племена стали контактировать с европейцами, процесс телесной модификации был заимствован, и, перенеся некоторые изменения, сегодня стал одним из способов повысить свою эстетическую привлекательность. Если в Америке не так давно модификации дошли до того, что люди стали ампутировать себе кисти рук и пальцы, то в Беларуси это движение зародилось не более 6 лет назад.

«Сильные новости» поговорили с одним из лучших мастеров страны по бодимодификациям Андреем Волком, который, кстати, частенько приезжает с мастер-классами в Гомель. Какие самые шокирующие процедуры делают себе белорусы и что говорят об этом врачи — читайте в материале «Сильных новостей». А в конце вас ждет откровенная история гомельчанки, которая испробовала на себе практически все виды модификаций.

«Прикольно наблюдать за реакцией продавца на кассе, когда очень пафосно забираешь сдачу с помощью магнита в руке»





Сегодня разновидностей модификаций существует около двух десятков. Пирсингами, татуировками, тоннелями и зубными украшениями уже никого не удивишь. В тренде нынче подвешивание, сплиттинг (разрез языка), микродермалы (проколы, когда внутрь кожи вводится штанга, а наружу выводится украшение), шрамирование (нанесение на тело шрамов в виде рисунка), тату глазного яблока и всевозможные вживления имплантатов. Все это любят и практикуют белорусы. На главный вопрос «зачем это нужно?» отвечает мастер по модификациям Андрей Волк: «Я делаю это для себя, мне хочется что-то добавить в свой внешний вид. Многие мои клиенты, увидев модификацию у кумира, захотели быть на него похожими. Кто-то вертится в среде творческих людей, поэтому хочет и себе что-то сделать, дабы не отличаться от остальных. Если это молодые люди (18-19 лет), то у них еще играет некий бунтарский дух! В основном эти телесные изменения доставляют эстетическое наслаждение».

К слову, Андрей попробовал на своем теле практически все виды модификаций: сплит языка, тоннели в ушах, сосках и губе, трансдермалы во лбу (имплантация титановой пластинки под кожу лба с выходом наружу), магнитный имплантат в руке, интимные имплантаты, тоннели в хрящах. Да и подвешивание парень пробовал. Имплантаты в интимных зонах добавляют эстетичности, иногда с их помощью можно добавить необычные ощущения — разнообразить таким образом сексуальную жизнь. Небольшой магнитик в руке размером в 1 см Андрей установил для забавы: «Прикольно наблюдать за реакцией продавца на кассе, когда очень пафосно забираешь сдачу!» — смеется пирсер.

«Я со своей внешностью никогда не находил проблем в работе, хотя кое-где меня не брали»





Если многие фукают и фыркают при виде людей с необычным внешним видом, то Андрей относится к этому по-творчески и серьезно: «Для меня бодимодификации — это, прежде всего, искусство, как, например, для кого-то покрасить волосы или нарастить ресницы. Но модификации — это немного пожестче, определенный круг людей даже по этому „фанатеют“, как и я!»

Андрей пришел в эту сферу деятельности совершенно случайно: после обычного пирсинга и татуировок парень решил попробовать что-то еще. В этот момент Андрей по телевизору и в интернете начал замечать «фриковатых» людей, работы которых его привлекли: «Я нашел мастера в Беларуси, который смог бы на мне что-то сделать. Вот с этого пошло и поехало. Конечно, есть те, кто явно перебарщивает с экспериментами со своим телом, но в Беларуси их немного».

С того момента Андрея затянуло: ему не только нравилось изменять свое тело, но и помогать в этом другим. В итоге парень решил стать мастером в этом деле и пошел учиться. В Беларуси мастеров, у которых можно было бы научиться этому, не было, поэтому Андрею помогали постигать азы бодимодификаций ведущие российские специалисты. «Россия сама по себе намного больше, там быстрее появляются новинки и там более развиты субкультуры. Все процессы с изменением тела происходят в разы быстрее, только потом все это идет к нам. В Беларуси с этим слабо, для людей с нашим менталитетом — это слишком жестко. Многие белорусы не могут позволить себе бодимодификации из-за нехватки денег и из-за опасений, что их не возьмут в дальнейшем на работу. Лично я со своей внешностью никогда не находил проблем в работе, хотя кое-где меня не брали. Я особо не переживал по этому поводу, просто находил другое место, где мог бы спокойно работать со своими бодмодами», — делится наблюдениями один из лучших пирсеров Беларуси.

«Выбранную область на теле прокалывают, в нее вставляют крюки и за них человека подвешивают на тросы, а он потом колышется сам себе»





Самая распространенная модификация — сплит языка — относительно незаметная, поэтому мало кто сможет ее увидеть, как, впрочем, и имплантаты на руках и груди. Сам процесс разреза не очень болезненный. «Сейчас сплит проводятся под анестезией, самое неприятное — это обшивание, особенно, если без анестезии. Обшиваются края раны, чтобы язык эстетически красиво смотрелся. Период реабилитации — 5 дней, есть некоторые ограничения в еде и алкоголе, но ткани очень хорошо и быстро срастаются. После самой процедуры кто-то может шепелявить еще неделю — заживание у всех индивидуально. Максимум 10 дней и можно почувствовать приятные ощущения, ничего не будет мешать и язык станет нормально двигаться», — делится опытом мастер по модификациям тела Андрей Волк.

Еще одна весьма необычная услуга — это татуировка глазного яблока. Как говорит Андрей, в Беларуси людей с залитыми глазами можно пересчитать по пальцам одной руки. Эту модификацию делают с помощью пигмента, который специально подбирается по дисперсности и составу. Краска выбирается максимально гипоаллергенная. «Если взять дешевую китайскую краску, то можно даже зрения лишиться. Поэтому я работаю только с проверенными поставщиками. Сама процедура недолгая: под склеру глаза вводится инъекция из инсулинового шприца. Примерно двое суток нужно, чтобы пигмент растекся по глазному яблоку и все — на этом стадия реабилитации закончилась. Сам процесс тату не болезненный, но не всегда очень приятный», — делится опытом Андрей.





К слову, есть и «сезонные» заказы на бодмоды. Например, начиная с марта, к мастеру начинают обращаться за проколами в пупке. Ближе к праздникам клиенты могут приобрести сертификаты на подарок на выбранную процедуру. Если говорить о цене имплантатов, то классические формы относительно недорогие, а вот на индивидуальные эскизы стоимость возрастает в 3-5 раз, к тому же, их нужно заказывать за границей. Материалы для имплантатов современные и качественные: сабдермалы (подкожные) изготавливаются из медицинского селикона, а трансдермалы (с выходом наружу) делаются из титана.

Еще один вид бодимодификаций — это подвешивание, когда область на теле прокалывают, в нее вставляют крюки и за эти крюки человека подвешивают на тросы. Потом человек колышется «в свободном полете» наедине со своим разумом, мыслями и ощущениями. По словам Андрея, это тоже один из видов искусства. «Это прихоть. То же самое, когда человек захотел сходить в магазин, только решил подвесить себя. Это необычный опыт. Ощущения при подвешивании ни с чем несравнимые. В любом случае, натяжение тканей и проколы — это больно, но спустя пару минут после самого подвешивания, боль уходит и можно помедитировать, к примеру. Но к этому нужно прийти, потому что для большинства это довольно дико», — делится своими впечатлениями Андрей.

«Я присмотрелся и увидел: корки засохшей крови, накрученные волосы и много грязи!»





Бодимодификации — это в любом случае вмешательство в естественное строение организма, поэтому опасность все же есть. Однако все риски сводятся к минимуму, если обращаться к специалисту. «Если процедуры делают опытный мастер не дома, а в подходящих условиях с соблюдением всех необходимых правил, то это абсолютно безопасно. Внимание должно быть уделено гигиеничности процедуры при открытых ранах и должному уходу после проколов. С пирсингом такое бывает, когда консультируешь человека и рассказываешь все детали по уходу, а он забывает или не придает этому значение, в результате могут появиться осложнения. Все остальные модификации не опасны, те же имплантаты ставятся на такую глубину, где сам имплантат никак не может повлиять на другие органы. Однажды был случай, когда 18-летней девушке делали индастриал (двойной прокол уха), она приходила с мамой. Процедура прошла хорошо, но через 2 дня она снова пришла ко мне с жалобами на ухо. А я присмотрелся и увидел — там корки крови, накрученные волосы и много грязи. Выяснилось, что девушка не ухаживала за областью прокола, я, конечно же, почистил и все было хорошо.Я работаю не дома, а в своей студии, у меня есть все необходимые инструменты и условия для работы», — рассказывает о своем опыте Андрей Волк.

Аллергические реакции бывают в основном на материалы имплантатов: «Очень распространены пистолеты и инструменты из хирургической стали, с помощью которых делаются проколы. И все это очень опасно: у трети из всех людей может быть если не аллергическая реакция, то очень долгое заживление раны. Эти материалы использовались лет 40 назад, сейчас же все развивается, появляются новые максимально безопасные и гипоаллергенные украшения. Иногда может случиться также анафилактический шок при использовании анестезии, но и сама анестезия должна быть качественной. Ошибочное суждение, что сталь и пистолеты — это нормально. Я в своей практике их не использую. Никогда не возьмусь за проколы пистолетом, за экстремальный пирсинг (к примеру, прокол небного язычка и подключичный пирсинг). Меня шокируют жесткие модификации, когда люди делают ампутирование пальцев, кистей и т.д. В штатах одно время это было очень популярно. Это чересчур, на мой взгляд, за такую работу я не возьмусь. Мне даже писали люди, которые просили удалить себе член! Это жесть! Такое у нас не делают и, надеюсь, не будут».





От многих модификаций, в отличие от татуировок, можно избавиться. Правда, процедура это затратная по финансам и тяжелая по ощущениям, ведь пациенту снова придется пережить неприятные чувства. Имплантаты можно вытащить, сплит и тоннель зашить, только в хрящах проколы не заживить. Да и от заливки глаз уже не избавишься. Как рассказывает Андрей, к нему редко приходят за удалением модификаций. В основном приходят, потому что надоедает.

И, конечно же, нельзя не сказать о врачах и их взглядах на подобные эксперименты с телом. Андрей утверждает, что постоянно сталкивается с осуждением докторов. «Если врач адекватный, то он точно скажет, что ничего страшного в модификациях нет, если, конечно же, их делает профессионал. Если взять „совковых“ врачей, которых большинство в наших поликлиниках, то они все болезни приписывают к пирсингу и проколам и пугают, мол, из-за имплантата можно умереть. Я редко в таких поликлиниках бываю и стараюсь ходить к частным врачам, они более толерантны к этому. Микродермалы делают максимально гипоаллергенными с наличием биосовместимых материалов. На кардиограммы и снимки они никак не влияют!» — рассказывает о своем общении с медиками мастер по пирсингу.

«Ко мне обращаются абсолютно разные люди: от продавца в магазине до тренера сборной по футболу»

Основная возрастная категория клиентов Андрея — от 18 до 27 лет. Довольно редко приходят люди более старшего поколения, они чаще всего хотят сделать модификации в интимных местах — проколы и имплантаты. Это добавляет остроты в ощущения и доставляет эстетическое удовольствие. С уважением и вдохновением пирсер рассказывает о людях, с которыми работает: «Все мои клиенты абсолютно разные. Кто-то работает на заводе, кто-то в IT- сфере, кто-то в магазине, очень много творческих людей — музыканты, поэты и т.д. Как-то ко мне приходил мужчина — тренер сборной по футболу. Вернее он привел свою девушку, и было видно, что он разбирается в этой теме».

Андрей никогда не возьмется делать процедуру клиенту младше 18 лет, поскольку это и возможные проблемы с родителями, и еще растущий организм, который до конца не сформировался: «Я всегда спрашиваю паспорт! В состоянии алко- и наркоопьянения, во время беременности и менструации, людям с психическими отклонениями нельзя делать никакие модификации. Если при встрече меня что-то настораживает, я откажусь от заказа». Кстати, Андрей никогда сам себе не делает модификации: «Это дико! Как по мне, лучше меня кто-то будет мучать, чем я себе. Самому себе неудобно, больно и не нужно».

«Пару раз меня даже били из-за моего внешнего вида!»





Естественно, к «необычным» людям обычные люди относятся, мягко говоря, по-разному. Как говорит Андрей, некоторые вообще не понимают, зачем и почему он этим занимается (мол, найди себе нормальную работу). Но в основном, большинство более оптимистично и толерантно настроены либо вообще никак не выражают своего мнения. Есть, правда, и агрессивные люди, которые пытаются выразить свое недовольство через ненависть и унижение, например, иногда из-за своих модификаций Андрею приходилось, как говорится, «отгребать»: «Было пару раз, что на меня наезжали, даже били из-за моего внешнего вида! Но меня это не остановило». Родители Андрея, к слову, поначалу были также категорически против его увлечений, но потом увидели, что сыну нравится это занятие и он получает удовольствие. Сейчас для них это норма, однако высшее образование одного из столичных вузов парень все же получает.

Помимо своей непосредственной работы в студии, Андрей занимается еще и обучением пирсингу и татуировке. Время от времени его приглашают в областные города, иногда один из лучших мастеров Беларуси приезжает с мастер-классами в Гомель: «Этот вид деятельности достаточно востребован, желающих научиться много, но они не понимают главного: чтобы достичь успеха в этой сфере, нужно знать кучу нюансов, а не просто уметь держать в руке иголку. Это постоянное изучение нового и „прокачивание“ своих навыков, конечно же, необходимо уметь продвигать себя. Огромное количество людей воспринимают модификации как возможность заработать деньги, соответственно, и результат будет не самым лучшим. В итоге люди попадают ко мне на исправление неудачных работ».





В Гомеле, к слову, работают несколько учеников Андрея, поэтому при желании можно сделать процедуру и у нас в городе, но за более сложными работами лучше ехать в столицу к опытным мастерам.

Андрей утверждает, что самое главное в его работе — это качество услуг и клиенты строго от 18 лет. Он постоянно изучает новинки, совершенствует свои знания и навыки. «Для меня очень важно — любить свое дело. Без этого я не смогу следить за новшествами и вкладывать в это душу. Я искренне радуюсь, когда вижу свои работы на людях, когда они довольны качественно сделанным бодмодом и счастливы! В ближайшем будущем я планирую заниматься этим же, хочу совершенствовать себя и свои навыки!» — с улыбкой и вдохновением рассказывает о своих планах мастер по бодимодификациям Андрей Волк.

В итоге обычное любопытство очень быстро переросло в дело всей жизни. Больше 5 лет назад Андрей начал обучаться, и каждый день продолжает совершенствовать свои навыки.

Анастасия, одна из учениц Андрея, рассказывает, что изменила свое тело только ради эстетического удовольствия: «У меня сплит языка, тоннель 50-55мм, клыки наращены (правда, уже сточились) и пирсинг. Самым болезненным было наращивание клыков. Сплит делали с обезболивающим, поэтому на протяжении всей процедуры ничего не чувствовала. Подвешивание также было достаточно болезненным. Моим знакомым в основном нравятся мои модификации. С родителями уже посложнее. Бабушка с дедом очень негативно относятся к этому всему, хотя уже привыкли и эта тема закрылась. Мама вообще выбрала нейтральную позицию — главное, что мне нравится и не наносит вред здоровью. Больше всех напрягает не бодмод, а тату, всегда можно „разбодимодифицироваться“.

Раньше меня достаточно часто осуждали, сейчас очень редко чувствую негатив со стороны. Все уже навидались и привыкли. Я на язвительные отзывы стараюсь не реагировать, но, конечно, приятного мало. Однако глупо сидеть и реветь днями напролет или меняться из-за малознакомых тебе людей. У каждого свое личное мнение и понятие красоты. Некоторые люди не понимают, что их „оценка“ ничего не стоит, и пытаются тебя изменить своими моралями и нравоучениями.

Для меня бодмод — это, наверное, способ приблизиться к своему „идеальному образу“. Это не касается каких-то комплексов, а-ля „я стремная“ и все такое. Это скорее совершенствование себя и своего тела, все любят украшать себя, правда, кому-то достаточно „блестящего камушка“ в носу, а кто-то — мы! В этой сфере намного интереснее вертеться изнутри. Это собственно и есть мое хобби. Не ощущаю это как работу. Еще с недавнего времени я начала плести дреды. И я довольна и счастлива!»