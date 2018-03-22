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Гомельчанин попался на незаконном обмене валюты

  • 22 марта 2018, 13:54
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О том, что нигде не работающий 58-летний житель Новобелицкого района Гомеля зарабатывает на валютно-обменных операциях, не имея на то лицензии, сотрудникам ОБЭП криминальной милиции поступила оперативная информация.

И подтверждение ей они получили во время проведения рейда 20 марта на торговом рынке «Черниговские ряды». Мужчина как раз обменивал валюту подошедшей к нему даме.

 В ходе дальнейших мероприятий у гражданина были изъяты 690 долларов США, 7600 российских руб., 272,57 белорусского рубля. Всего в эквиваленте денежные средства составили 1057 долларов США. Все они изъяты, — рассказал начальник ОБЭП Новобелицкого РОВД Гомеля, капитан милиции Павел Мыльников.

В отношении валютчика начат административный процесс. Но и не только его, но и дамы. Денежные средства, которые она пыталась обменять, также являются предметом незаконной валютно-обменной операции. Они арестованы. После проведения необходимых юридических процедур деньги обращаются в доход государства.


Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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Места: Гомель (21857)

Метки: Криминал (9568)

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