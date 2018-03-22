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350 базовых за попытку дать взятку сотрудникам ГАИ

  • 22 марта 2018, 13:30
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Суд Советского района Гомеля вынес приговор гомельчанину, которого обвиняли в покушении на дачу взятки сотрудникам ГАИ.

Обвиняемый признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 базовых величин, что составляет 8 575 рублей. Также к нему применены меры принудительного лечения от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова.


Гомельская правда
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