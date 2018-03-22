БНР-100: где отметить национальный праздник в Гомеле

25 марта в Минске состоится большой концерт под открытым небом к 100-летию БНР. «Сильные новости» составили свою афишу мероприятий для гомельчан, которые хотят отметить это историческое событие.

Группа Akute, заявленная в лайнапе минского концерта, 23 марта приедет в Гомель.





Могилевские рокеры играют стильную и актуальную музыку с текстами на белорусском языке. Гомельских поклонников Akute не оставляют без внимания и часто бывают в нашем городе. В этот раз трио представит свой новый сингл «Усе песні спетыя».

23 марта Akute выступят в «Red Pub». Начало концерта в 19:00. Подробности по ссылке.

24 марта в Гомель приедет Сергей Михалок. Да не один, а с группой Brutto.





Пока некоторые досадуют из-за отсутствия Михалка на праздничном концерте к 100-летию БНР в Минске, гомельчане могут в канун праздника подпеть автору песен, не раз поднимавших национальный дух белорусов.

24 марта группа Brutto вернется в сравнительно камерную «Европу» после исторического концерта в Ледовом дворце. Выступление состоится в рамках тура «РОКІ». Билеты есть на сайте Tiketpro.by.

23 марта у Михалка и команды запланирован концерт в Речице (там проданы все билеты), а 25-го — в Мозыре.

24 марта есть и другой способ отпраздновать 100-летие БНР. В рамках проекта «Городские собрания ГДФ» состоится исторический вечер, посвященный 100-летию БНР.





Участников ждет интересная лекция и праздничный концерт Змитера Бартосика. Лектором выступит историк и краевед Евгений Меркис. Ранее мы писали, что организаторы вместе с Евгением подготовили познавательный ролик к памятной дате.

Исторический вечер в рамках «Горсобраний» начнется в 17.00 в офисе ТБМ (ул. Трудовая, д.7а, 2 этаж). Вход бесплатный. Подробности по ссылке.