Проиндексированы ставки единого налога для ИП в Гомельской области

Гомельский областной исполнительный комитет опубликовал проект решения Гомельского областного Совета депутатов «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц».

Проект решения был подготовлен инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области во исполнение норм Указа Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 29 «О налогообложении». Установленные Указом № 29 базовые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц проиндексированы в среднем на 7,4%.

В результате чего размер двадцати действующих ставок по 12 видам деятельности оказался ниже минимального предела базовых ставок, установленных Указом № 29.

Проектом решения размер ставок единого налога в среднем проиндексирован на 7,4 процента и находится в пределах базовых ставок единого налога установленных Указом № 29.













На сайте облисполкома также размещено уведомление об общественном обсуждении проекта. Предложения и замечания по проекту решения принимались с 1 по 20 февраля текущего года.