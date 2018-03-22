ИПМ 1903 (10:45) - 26/03 (10:44):

Проиндексированы ставки единого налога для ИП в Гомельской области

  • 22 марта 2018, 12:06
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Гомельский областной исполнительный комитет опубликовал проект решения Гомельского областного Совета депутатов «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц».

Проект решения был подготовлен инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области во исполнение норм Указа Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 29 «О налогообложении». Установленные Указом № 29 базовые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц проиндексированы в среднем на 7,4%.

В результате чего размер двадцати действующих ставок по 12 видам деятельности оказался ниже минимального предела базовых ставок, установленных Указом № 29.

Проектом решения размер ставок единого налога в среднем проиндексирован на 7,4 процента и находится в пределах базовых ставок единого налога установленных Указом № 29.




На сайте облисполкома также размещено уведомление об общественном обсуждении проекта. Предложения и замечания по проекту решения принимались с 1 по 20 февраля текущего года.


Деловой Гомель
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Метки: Экономика (13196)

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