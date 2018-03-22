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В Гомеле в ТЦ «Секрет» украли товар, под подозрением двое мужчин

  • 22 марта 2018, 11:34
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Днем 17 февраля в магазине «Фонтанчик», который находится в торговой центре  «Секрет», неизвестные украли товар. Возможно, виновных в краже так и не нашли бы, однако преступники не учли наличие в магазине камер видеонаблюдения.

В число подозреваемых попали сразу двое мужчин.

Если вы узнали людей с фото, просьба сообщить по телефонам +375(44) 557-69-82 или 102.




gomel.today
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