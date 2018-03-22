VII Чемпионат Беларуси по фотобердингу пройдет 21 апреля в Гомеле, сообщили БелТА в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).

В отличие от обычного бердвотчера, который наблюдает за птицами в бинокль, задача фотобердера — сфотографировать птиц в естественных условиях. Чтобы выиграть чемпионат, нужно за пять часов сфотографировать как можно больше разных видов птиц. За каждый вид участник получает баллы. Больше всего баллов за каждый снимок получат те, кто правильно определит вид птицы. Отдельно будет выбран лучший снимок чемпионата. Жюри может ввести дополнительные номинации и отметить отдельных участников или интересные фото. Победители получат призы.

Участвовать можно как индивидуально, так и в команде из двух человек. Для этого нужно заполнить заявку, скачав ее с сайта АПБ, и отправить по адресу levy@ptushki.org. Заявки принимаются до 10.00 21 апреля. Маршрут будет объявлен за неделю до старта. Участие в чемпионате бесплатное.

VII Чемпионат Беларуси по фотобердингу — одно из мероприятий инициативы «Будь здоров с птицами!», которая реализуется по проекту международной технической помощи ЕС/ПРООН «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы охраны здоровья в Республике Беларусь».