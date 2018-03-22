В Гомеле диспетчер автотранспорта украла более 22 тысяч литров топлива

Диспетчер автомобильного транспорта филиала одного из гомельских предприятий, пользуясь служебным положением и являясь материально ответственным лицом, совершала хищения топлива.

Противоправные действия гражданка совершала в период с мая 2015 по сентябрь 2017. С целью обогащения она похищала бензин марок АИ-95, АИ-92 и дизельного топлива). Она заправляла личные автомобили, заливала топливо в канистры для последующей реализации физическим лицам. Хищения совершались при помощи незадействованных электронных карт, предназначенных для заправки автомобилей, принадлежащих предприятию.

А чтобы скрыть преступную деятельность, материально ответственное лицо вносило в отчеты о движении горюче-смазочных материалов заведомо недостоверные сведения. В итоге диспетчер завладела почти 22 451,18 литрами горюче-смазочных материалов (дизельное топливо и бензин марок АИ-92, АИ-95) и причинила предприятию ущерб на сумму 26 313,23 рубля НБ РБ (1253,01 б.в.). В настоящий момент в отношении диспетчера возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.211 УК РБ.