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Фотофакт: в Гомеле ЗИЛ «догнал» автомобиль ГАИ

  • 22 марта 2018, 11:12
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Утром 21 марта на проспекте Октября водитель автомобиля ЗИЛ, выражаясь языком ГАИ, выбрал неправильную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем ДПС.

Фото с места происшествия в редакцию abw.by прислал Евгений. На снимках видно, что от удара в машине ГАИ теперь, вероятно, не закрывается багажник.

Пострадавших, судя по всему, нет.



abw.by
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