Гомельчанин зарабатывал микрозаймами на посетителях игорных заведений

Во время мониторинга в сфере микрозаймов финансовую милицию заинтересовал гомельчанин, который активно предлагал жителям региона деньги под проценты на кратковременный срок. Нестыковка оказалась в том, что горожанин не был официально зарегистрирован в качестве субъекта хозяйствования, а потому незаконно занимался подобной предпринимательской деятельностью. По этому факту ныне и возбуждено уголовное дело.

При разбирательстве выяснилось, что бизнес горожанина не одного дня. Микрозаймами он занимался, предположительно, на протяжении 2014–2017 годов. Суммы давал крупные, проценты устанавливал высокие — порой добегало до 100 процентов в месяц. Подробности рассказывают в управлении Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области:

— Среди клиентов подозреваемого были постоянные посетители азартных игорных заведений. Будучи под влиянием «фортуны», они соглашались на все условия «ростовщика». Понимая зависимость этих людей, он шел им навстречу в любое время, а после не брезговал получать от них ни фамильные драгоценности, ни транспортные средства. При этом, имея за спиной медицинское образование и работу по профилю, его не смущала и морально-этическая сторона вопроса.

Полученный незаконный доход в размере более 32 000 рублей «ростовщик» возместил добровольно. Учитывая его сотрудничество с правоохранительными органами, мера пресечения в отношении подозреваемого не избиралась.