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Организаторы исторического вечера к 100-летию БНР выпустили познавательное видео

  • 21 марта 2018, 13:55
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В ролике спикер грядущего специального «Городского собрания ГДФ» историк Евгений Меркис рассказывает, почему нужно праздновать юбилей БНР.

Подробнее узнать у Евгения о влиянии БНР на становление современной беларусской государственности вы сможете 24 марта в рамках исторического вечера, посвященного 100-летию народной республики. Участников ждет интересная лекция и праздничный концерт Змитера Бартосика.

Организаторы приглашают гомельчан в субботу (24.03) в 17.00 в офис ТБМ (ул. Трудовая, д.7а, 2 этаж). Вход бесплатный. Подробности по ссылке.



Марина Дробышевская, gomel.today
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