В гомельском баре посетитель дважды ударил по лицу мужчину, разыскивается потерпевший

4 февраля в два часа ночи в фойе коктейль-бара New Time завязалась драка: один из посетителей беспричинно дважды ударил по лицу стоявшего рядом мужчину.

Теперь по данному факту проводится проверка. Однако разыскиваются не только свидетели драки. ОВД администрации Центрального района намерено найти и пострадавшего.

Если Вы узнали человека на фото или владеете какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефонам +375 (232) 75-13-39 или 102.