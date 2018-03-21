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В гомельском баре посетитель дважды ударил по лицу мужчину, разыскивается потерпевший

  • 21 марта 2018, 13:25
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4 февраля в два часа ночи в фойе коктейль-бара New Time завязалась драка: один из посетителей беспричинно дважды ударил по лицу стоявшего рядом мужчину.

Теперь по данному факту проводится проверка. Однако разыскиваются не только свидетели драки. ОВД администрации Центрального района намерено найти и пострадавшего.

Если Вы узнали человека на фото или владеете какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефонам +375 (232) 75-13-39 или 102.


gomel.today
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