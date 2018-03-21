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Фотофакт: на «Старом Аэродроме» вдоль крупных магазинов от дороги остались только «черные дыры»

  • 21 марта 2018, 11:28
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Дорога вдоль магазинов на остановке «Рембыттехника» находится в ужасном состоянии.

Фото опубликовало сообщество «Гомель ВПриколе | Белорусы оценят». «Дорога для тех, кто оплатил транспортный налог», — иронизируют в сообществе. Фотография вызвала бурное обсуждение в комментариях, некоторые шутили, что «надо просто поднять налог».



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