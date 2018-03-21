В Новобелице женщина-водитель сбила пенсионерку, пешеход в больнице

Вчера днем 39-летняя женщина за рулем Renault Sandero не раз нарушила правила дорожного движения. Финал поездки был плачевным: под колеса авто попала пенсионерка.

ДТП случилось в Новобелице. Сперва гомельчанка остановила автомобиль на остановке «Кристалл», что было запрещено. После этого она начала движение вперед с поворотом влево и, не убедившись в безопасности своего маневра, сбила пешехода, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. Пожилая женщина переходила дорогу перед машиной.

В результате аварии пенсионерку госпитализировали в травматологическое отделение.