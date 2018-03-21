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В Новобелице женщина-водитель сбила пенсионерку, пешеход в больнице

  • 21 марта 2018, 11:12
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Вчера днем 39-летняя женщина за рулем Renault Sandero не раз нарушила правила дорожного движения. Финал поездки был плачевным: под колеса авто попала пенсионерка.

ДТП случилось в Новобелице. Сперва гомельчанка остановила автомобиль на остановке «Кристалл», что было запрещено. После этого она начала движение вперед с поворотом влево и, не убедившись в безопасности своего маневра, сбила пешехода, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. Пожилая женщина переходила дорогу перед машиной.

В результате аварии пенсионерку госпитализировали в травматологическое отделение.


gomel.today
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Места: Гомель (21849)

Метки: ДТП и ЧП (178), Авто (5079)

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