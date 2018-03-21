Жильцы пятиэтажного дома по улице Кирова в отчаянии: каждую зиму они замерзают в своих квартирах

В редакцию «Сильных новостей» обратились жители пятиэтажного дома 21а на улице Кирова. Последние несколько лет владельцы замерзают в своих квартирах. Температура в комнатах не поднимается выше 16 градусов. Они писали письма в администрацию, обращались в ЖКХ, но никаких изменений не произошло. Жильцы в отчаянии, ведь каждую зиму они не живут, а выживают.

Дом был построен около 60 лет назад. В доме 5 этажей по 4 квартиры. За это время капитального ремонта не было. Дом не утепляли, трубы старые. Лет семь назад это был кооператив, но потом его передали городу. С тех пор и начались проблемы.





Последние несколько лет стало невыносимо жить зимой. В квартирах очень холодно. Но страдают не все жильцы, а лишь четверть квартир, по одной квартире на каждом этаже. Как им объяснили в ЖКХ, их квартиры подключены к другой тепловой сети, и в момент распределения тепла их квартиры стоят в самом конце очереди. Так как трубы старые, дать напор больше нынешнего коммунальщики боятся. После обращения в администрацию трубы промыли, но это существенно ситуацию не изменило.

В одной из двухкомнатных квартир на третьем этаже живет семья из трех человек, совсем скоро у них планируется пополнение. Все члены семьи вынуждены ютиться в одной комнате. Дело в том, что все батареи в квартире не справляются со своей задачей. Во второй комнате, которую планировалось сделать детской, баратея совсем не греет. В комнате замерзаешь буквально через пару минут. По ногам тянет, а в углах комнаты и за шкафом появилась черная плесень, которая является очень ядовитой для человека.

















Самая теплая батарея в зале греет очень странно — верх теплый, а низ батареи вряд ли способен обогреть жилье, он действительно холодный. Любимое место всей семьи — кухня. Там почти всегда тепло, благодаря приготовлению еды. Всю зиму жильцы этой квартиры вынуждены спать на диване в зале под теплым одеялом и в теплых пижамах.













К рождению второго ребенка семья планировала сделать ремонт во второй комнате, но это не целесообразно. Ведь плесень из-за сырости и холода будет упорно продолжать свое развитие. Да и оставлять на ночь в таком холоде маленького ребенка невозможно. Первый ребенок и так постоянно болеет респираторными. Только за эту зиму семья отправлялась на больничный с ребенком около 5 раз.









На четвертом этаже ситуация точно такая же. Только плесень там агрессивнее. Каждый год после зимы отец семейства ее зачищает, шпаклюет заново окно, но после дождливой осени плесень снова появляется. И так каждый год. Температура в этой квартире тоже не превышает 16 градусов. На протяжении всей зимы в спальной комнате работает масляный обогреватель, который «съедает» почти 300 киловатт энергии. На диване возле окна, которое прочно обжила плесень, раньше спал старший сын, но он уехал учиться в другой город. На вопрос, как часто он болел, когда жил здесь, родители смеются: «Часто, хорошо, что он приезжает редко. Он уже свое отболел».





К слову, работники ЖКХ приходили неоднократно в эти квартиры. В квартиру на четвертом этаже они пришли одетые, сказали, что у вас здесь тепло и ушли.

На первом этаже самая холодная квартира из всех посещенных. Даже в теплой куртке становится прохладно буквально через 10 минут. Хозяйка квартиры жалуется, что спит не только полностью одетая, но и под несколькими теплыми одеялами. Даже кот на ночь заползает греться под одеяло. В квартире есть градусник, на котором четко видна температура +16 градусов. Окна в этой квартире заложены покрывалами, везде ковры. Зимой, когда температура больше −25 градусов, в квартире изо рта идет пар. Жить в таких условиях пожилой женщине очень тяжело. Она как никто другой ждет прихода тепла, чтобы наконец-то снять до невозможности теплую кофту.













Жильцы этого дома неоднократно обращались и в администрацию, и к начальству ЖКХ. Были обещания разобраться, но в один из приходов коммунальщиков, им четко дали понять — средств нет, крепитесь там, скоро весна.

Последней надеждой в этой ситуации стал звонок на прямую линию председателю облисполкома Дворнику Владимиру Андреевичу, который дал недельный срок для начальства ЖКХ, чтобы разобраться с проблемным домом.





Жильцы настроены серьезно. Ведь если обещание главного человека в городе не изменит ситуацию, владельцы необогреваемых квартир готовы писать в администрацию Президента.