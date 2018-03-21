Видеофакт: на Головацкого открытым пламенем горела «Мазда»

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103 В Беларуси уменьшат набор на экономические и юридические специальности, но повысят на IT специальности В Беларуси на 10% планируется сократить набор на экономические и юридические специальности, а вот на IT специальности будут принимать больше абитуриентов. Такую информаци...