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Видеофакт: на Головацкого открытым пламенем горела «Мазда»

  • 21 марта 2018, 10:38
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Как сообщил «Сильным новостям» читатель, пожар случился на парковке возле дома 131 по улице Головацкого.

На видео зафиксировано, как из-под капота авто начинает валить дым, а через несколько минут машина уже охвачена огнем. С пожаром боролись сотрудники МЧС с помощью брандспойта.


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