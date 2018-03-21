Гомельчанка предупреждает об опасном «аттракционе»: Ребенок, играя на улице, сломал ногу, ему сделали операцию

В минувшую пятницу в 19-ом микрорайоне ребенок, играя во дворе на спортивном тренажере, сломал ногу. Об этом редакции «Сильных Новостей» сообщила близкая знакомая семьи мальчика.

— Ребенок моей знакомой в пятницу сломал ногу на этом «спортивном тренажере» да еще и по голове ударило рычагом. Эта «гильотина» находится в 19-ом микрорайоне, недалеко от «Двух гусей», во дворе новых домов с нарисованными деревьями на торцах. Думаю, подобные «аттракционы» могут быть и в других районах.

Выяснилось, что после проведенного на улице досуга ребенка забрали в больницу: «мальчику сделала операцию, вставили спицы».

Татьяна считает, что такая конструкция небезопасна не только для ребенка, но и для взрослого человека. После инцидента женщина съездила на место происшествия, чтобы своими глазами увидеть, что же это за такой аттракцион, который таит в себе серьезную опасность.

— Я не смогла поднять рукой эту платформу, она реально очень тяжелая, ни ограждения, ни предупреждения, никакой безопасности, — рассказывает Татьяна Харченко. — Предупредите своих детей и не разрешайте подходить к таким конструкциям. Будьте осторожны!!!