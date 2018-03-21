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Гомельчанка предупреждает об опасном «аттракционе»: Ребенок, играя на улице, сломал ногу, ему сделали операцию

  • 21 марта 2018, 10:02
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В минувшую пятницу в 19-ом микрорайоне ребенок, играя во дворе на спортивном тренажере, сломал ногу. Об этом редакции «Сильных Новостей» сообщила близкая знакомая семьи мальчика.

 Ребенок моей знакомой в пятницу сломал ногу на этом «спортивном тренажере» да еще и по голове ударило рычагом. Эта «гильотина» находится в 19-ом микрорайоне, недалеко от «Двух гусей», во дворе новых домов с нарисованными деревьями на торцах. Думаю, подобные «аттракционы» могут быть и в других районах.

Выяснилось, что после проведенного на улице досуга ребенка забрали в больницу: «мальчику сделала операцию, вставили спицы».

Татьяна считает, что такая конструкция небезопасна не только для ребенка, но и для взрослого человека. После инцидента женщина съездила на место происшествия, чтобы своими глазами увидеть, что же это за такой аттракцион, который таит в себе серьезную опасность.

— Я не смогла поднять рукой эту платформу, она реально очень тяжелая, ни ограждения, ни предупреждения, никакой безопасности, — рассказывает Татьяна Харченко. — Предупредите своих детей и не разрешайте подходить к таким конструкциям. Будьте осторожны!!!


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Места: Гомель (21849)

Метки: ДТП и ЧП (178)

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